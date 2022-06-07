Сегодня в 19:20
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Чиповская, Варнава, Киркоров и другие звезды на открытии Плюс Дачи в Парке Горького
На закрытом ужине «В саду» 6 июня собрались представители отечественного шоу-бизнеса.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: пресс-служба
Среди звездных гостей на мероприятии можно было увидеть Аню Чиповскую, Филиппа Киркорова, Feduk и Сашу Новикову, Екатерину Варнаву, Светлану Бондарчук и Сергея Харченко, Варвару Шмыкову и Даню Радлова, Наталью Османн, Вику Газинскую, Александра Терехова, Евгения Бороденко, Ксению Соловьеву, Алесю Кафельникову, Полину Киценко, Викторию Шелягову, Илью Бачурина, Елену Крыгину и многих других.
Гостей вечера развлекали солисты ансамбля «Ile_Thélème» – участники Дягилевского фестиваля, который в этом году проходит при поддержке Яндекс Афиши.
Фото: архив пресс-службы