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Чиповская, Ендальцев, Штурм и другие звезды на премьере фильма «Хронос»

В столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 14 июля прошла премьера самой ожидаемой картины года, снятой по мотивам фантастических рассказов Кира Булычева.
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Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Фото: пресс-служба

Среди звездных гостей можно было увидеть Ану Чиповскую с Дмитрием Ендальцевым, Юрия Назарова с семьей, Михаила и Дмитрия Горевых, Алису Вокс, Наталью Штурм с возлюбленным Альбертом и многих других.

Фильм «Хронос» снят по мотивам рассказов легендарного русского фантаста Кира Булычева. Герои картины могут путешествовать во времени, отправляясь в прошлое, настоящее и будущее, чтобы взглянуть на себя и происходящее вокруг сквозь призму исторических катастроф. Именно эти события меняют страну, влияют на жизнь каждого, а также помогают исправить ошибки и изменить свое будущее. Главные роли в ленте исполнили Михаил Горевой, Дмитрий Ендальцев, Иван Жидков, Анастасия Балякина, Евгений Писарев и другие.

Фантастическая драма выходит в широкий прокат 21 июля.

Фото: архив пресс-службы

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