Чиповская, Ендальцев, Штурм и другие звезды на премьере фильма «Хронос»

Среди звездных гостей можно было увидеть Ану Чиповскую с Дмитрием Ендальцевым, Юрия Назарова с семьей, Михаила и Дмитрия Горевых, Алису Вокс, Наталью Штурм с возлюбленным Альбертом и многих других.

Фильм «Хронос» снят по мотивам рассказов легендарного русского фантаста Кира Булычева. Герои картины могут путешествовать во времени, отправляясь в прошлое, настоящее и будущее, чтобы взглянуть на себя и происходящее вокруг сквозь призму исторических катастроф. Именно эти события меняют страну, влияют на жизнь каждого, а также помогают исправить ошибки и изменить свое будущее. Главные роли в ленте исполнили Михаил Горевой, Дмитрий Ендальцев, Иван Жидков, Анастасия Балякина, Евгений Писарев и другие.

Фантастическая драма выходит в широкий прокат 21 июля.