Чиповская с возлюбленным, Исаева впервые после родов и другие звезды на пляжной вечеринке фестиваля «Короче»

С 16 по 18 августа в Калининграде проходит фестиваль короткометражного кино «Короче». По традиции, второй день фестиваля (и, по совместительству, первый конкурсный день) завершился пляжной вечеринкой в отеле Schloss в поселке Янтарный. Несмотря на то, что погода не сильно радовала гостей мероприятия, многие звезды «выгуляли» вечерние наряды на берегу Балтийского моря. Среди гостей Beach party были замечены Анна Чиповская с бойфрендом, актером Дмитрием Ендальцевым, Виктория Исакова, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и многие другие. Впервые после родов в свет вышла актриса Анна Исаева, запомнившаяся зрителям по роли в фильме Валерия Тодоровского «Большой». Стоит отметить, что молодая мама выглядит потрясающе!