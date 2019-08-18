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Чиповская с возлюбленным, Исаева впервые после родов и другие звезды на пляжной вечеринке фестиваля «Короче»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Фото: Пресс-служба
Второй день фестиваля короткометражного кино завершился традиционной пляжной вечеринкой.

С 16 по 18 августа в Калининграде проходит фестиваль короткометражного кино «Короче». По традиции, второй день фестиваля (и, по совместительству, первый конкурсный день) завершился пляжной вечеринкой в отеле Schloss в поселке Янтарный. Несмотря на то, что погода не сильно радовала гостей мероприятия, многие звезды «выгуляли» вечерние наряды на берегу Балтийского моря. Среди гостей Beach party были замечены Анна Чиповская с бойфрендом, актером Дмитрием Ендальцевым, Виктория Исакова, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и многие другие. Впервые после родов в свет вышла актриса Анна Исаева, запомнившаяся зрителям по роли в фильме Валерия Тодоровского «Большой». Стоит отметить, что молодая мама выглядит потрясающе!

Анна Исаева

Фото: Пресс-служба

Напомним, фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится уже в седьмой раз. По итогам киносмотра профессиональное жюри назовет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», а также вручит специальные призы.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

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