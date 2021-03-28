Чиповская пришла на премьеру в элегантном брючном костюме, а Паршута — в коже
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
28 марта 2021 года в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера детективной драмы, в которой снялись многие известные актеры.
Среди гостей вечера были замечены Максим Виторган и Нина Нинидзе, Юлия Паршута, Анна Чиповская, Чулпан Хаматова, Павел Табаков, Анна Плетнева, Юлия Снигирь, Владимир Мишуков, Светлана Камынина и многие другие.
Сыгравшая в картине Анна Чиповская вышла к фотографам в элегантном лимонном костюме. Мария уложила волосы в голливудские локоны и сделала минимальный макияж с акцентом на губы.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Юлия Снигирь для нового выхода в свет выбрала стильный образ — артистка примерила серую водолазку с желтым принтом в круг и черную юбку длины миди. Актриса дополнила look балетками с острыми углами.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Максим Виторган и Нино Нинидзе тоже поразили своей красотой. Актер надел серые брюки, которые сопроводил темно-синим трикотажным кардиганом, а его спутница отдала предпочтение бежевым, светлым оттенкам.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Больше образов звезд смотрите в нашей галерее!
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, _Фото: Светлана Наконечная /Passion.ru_ssion.ru) и Instagram!