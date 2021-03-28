Чиповская пришла на премьеру в элегантном брючном костюме, а Паршута — в коже

28 марта 2021 года в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера детективной драмы, в которой снялись многие известные актеры.

Среди гостей вечера были замечены Максим Виторган и Нина Нинидзе, Юлия Паршута, Анна Чиповская, Чулпан Хаматова, Павел Табаков, Анна Плетнева, Юлия Снигирь, Владимир Мишуков, Светлана Камынина и многие другие.

Сыгравшая в картине Анна Чиповская вышла к фотографам в элегантном лимонном костюме. Мария уложила волосы в голливудские локоны и сделала минимальный макияж с акцентом на губы.