Четвертый день в Каннах: Тодоренко, Дапкунайте, Хадид и другие эффектные гостьи показа «Пепел — самый чистый белый»

Сегодня, 11 мая, в рамках четвертого дня Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Пепел — самый чистый белый». Знаменитости на красной дорожке соревновались в лоске и элегантности нарядов. Западным звездам не уступали известные в России девушки.

Ярким появлением порадовала ведущая и певица Регина Тодоренко. От ее сияющей улыбки и яркого декольтированного платья было тружно оторвать глаз.