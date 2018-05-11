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Четвертый день в Каннах: Тодоренко, Дапкунайте, Хадид и другие эффектные гостьи показа «Пепел — самый чистый белый»

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Регина Тодоренко
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Звезды показали себя на красной дорожке перед премьерой «Пепел — самый чистый белый».

Сегодня, 11 мая, в рамках четвертого дня Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Пепел — самый чистый белый». Знаменитости на красной дорожке соревновались в лоске и элегантности нарядов. Западным звездам не уступали известные в России девушки.

Ярким появлением порадовала ведущая и певица Регина Тодоренко. От ее сияющей улыбки и яркого декольтированного платья было тружно оторвать глаз.

Ингеборга Дапкунайте, напротив, брала своей элегантной сдержанностью.

Модель Белла Хадид и актриса Фань Бинбин появились в очень похожих платьях. Чье понравилось вам больше?

Фото: globallookpress/Foto IPP/Daniele Cifala/Dave Bedrosian

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