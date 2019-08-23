Четвертый день музыкального фестиваля в Сочи: Лорак в обтягивающем комбинезоне, Чага в кружевном мини, немногословный Звонкий и другие звезды

В самых разгар бархатного сезона жители и гости города Сочи могут воочию увидеть своих кумиров – в курортную «столицу» России съехались представители отечественного шоу-бизнеса, чтобы выступить сразу на двух площадках. Организаторы мероприятия выбрали две сцены в самых известных местах города - на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола Сочинского морского порта, чтобы меломаны смогли сами определить, какие исполнители им интересны и какая локация окажется максимально комфортной. Но вне зависимости от сцены, гостей вечера ожидал качественный звук, световые спецэффекты, впечатляющие декорации и невероятная харизма исполнителей, которые старались сделать так, чтобы этот фестиваль запомнился надолго.

Присутствующие могли увидеть эффектные выступления Татьяны Тузовой, группы Мохито, Элины Чаги, Звонкого, группы Градусы, Ани Лорак и других звезд.