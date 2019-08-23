Четвертый день музыкального фестиваля в Сочи: Лорак в обтягивающем комбинезоне, Чага в кружевном мини, немногословный Звонкий и другие звезды

В самых разгар бархатного сезона жители и гости города Сочи могут воочию увидеть своих кумиров – в курортную «столицу» России съехались представители отечественного шоу-бизнеса, чтобы выступить сразу на двух площадках. Организаторы мероприятия выбрали две сцены в самых известных местах города - на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола Сочинского морского порта, чтобы меломаны смогли сами определить, какие исполнители им интересны и какая локация окажется максимально комфортной. Но вне зависимости от сцены, гостей вечера ожидал качественный звук, световые спецэффекты, впечатляющие декорации и невероятная харизма исполнителей, которые старались сделать так, чтобы этот фестиваль запомнился надолго.
Присутствующие могли увидеть эффектные выступления Татьяны Тузовой, группы Мохито, Элины Чаги, Звонкого, группы Градусы, Ани Лорак и других звезд.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Поп-дива Ани Лорак для своего выступления выбрала обтягивающий блестящий комбинезон без бретелей, дополнив наряд открытыми туфлями на массивном каблуке. Исполнительница устроила настоящую феерию на сцене, но после выступления предпочла сразу уехать, не позируя фотографам и не раздав автограф поклонникам, которые в этот вечер специально собрались на Медальной Площади Олимпийского парка. В качестве утешения зрителям «перепала» хорошая погода, поэтому Лорак не пришлось выступать под проливным дождем, как это делали накануне ее коллеги по цеху – Леонид Агутин и Полина Гагарина.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!