Чернышев на коленях перед Навкой и не только: чем запомнился предпремьерный показ шоу «Лебединое озеро»
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Фото: Пресс-служба
Балет Чайковского «Лебединое озеро» уже не один век является культовым музыкальным произведением не только в России, но и по всему миру. Именно поэтому фигуристка Татьяна Навка создала свое новое ледовое шоу по его мотивам. «"Лебединое озеро" вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения, этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду — моя давняя мечта, к реализации которой я шла многие годы», — объясняет свое решение двукратная чемпионка мира.
Несмотря на то что до официальной премьеры в дворце спорта «Мегаспорт» осталось достаточное количество времени, Навка решила порадовать зрителей заранее и устроила небольшой показ в одном из столичных торговых центров.
Зрители восторженно наблюдали за происходящим со всех этажей «VEGAS Кунцево», а после представления даже смогли лично выйти на лед и почувствовать себя самыми настоящими фигуристами, двигаясь под зажигательную музыку.
Фото: Пресс-служба
В шоу приняли участие такие именитые фигуристы, как Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Елена Йованович, Нодар Маисурадзе, Владимир Беседин, Алексей Полищук, а также Надежда Пескова.
Первый показ состоится 25 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт» и продлится до 8 января 2022 года, включительно.
Фото: пресс-служба