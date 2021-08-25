Черно-белый выход: Кристина Орбакайте в ультрамини прошлась под руку с мужем в Сочи

Компанию на дорожке Орбакайте составил ее супруг, Михаил Земцов. Он, в отличие от жены, выбравшей вечерний наряд белоснежных оттенков, предпочел стиль casual и пришел на закрытие конкурса в простой черной футболке и такого же цвета брюка. Правда не обошлось и без модных деталей. Акцент в его образе, очевидно, был сделан на обувь. Кроссовки, созданные рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом не могут не привлечь к себе внимание. Перед камерами Михаил старался не позировать, он предпочел трогательно снимать жену, пока та находилась в фотозоне.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов живут вместе уже более 17 лет. Пара переехала в США, где у мужа певицы есть свой бизнес. Там же родилась общая дочь супругов, Клавдия, которой уже исполнилось 9 лет.