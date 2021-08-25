Черно-белый выход: Кристина Орбакайте в ультрамини прошлась под руку с мужем в Сочи
Одной из первых перед объективами фотокамер появилась певица Кристина Орбакайте, которая, без преувеличения, выглядела просто безупречно: асимметричного кроя сияющее мини-платье открыло взорам ее бесконечно длинные ноги и лебединую шею. Звезда удивила своей прекрасной формой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @orbakaite_k
К платью Кристина выбрала элегантные белоснежные лодочки на шпильке, а в качестве завершающего штриха добавила женственную сумочку-клатч серебристого оттенка на цепочке.
Фото: Passion.ru
Волосы Кристина собрала назад. В таком образе она напоминала греческую богиню – не меньше.
Компанию на дорожке Орбакайте составил ее супруг, Михаил Земцов. Он, в отличие от жены, выбравшей вечерний наряд белоснежных оттенков, предпочел стиль casual и пришел на закрытие конкурса в простой черной футболке и такого же цвета брюка. Правда не обошлось и без модных деталей. Акцент в его образе, очевидно, был сделан на обувь. Кроссовки, созданные рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом не могут не привлечь к себе внимание. Перед камерами Михаил старался не позировать, он предпочел трогательно снимать жену, пока та находилась в фотозоне.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов живут вместе уже более 17 лет. Пара переехала в США, где у мужа певицы есть свой бизнес. Там же родилась общая дочь супругов, Клавдия, которой уже исполнилось 9 лет.
Фото: Passion.ru
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