passion.ru

Черно-белый выход: Кристина Орбакайте в ультрамини прошлась под руку с мужем в Сочи

25 августа в Сочи стал заключительным днем музыкального праздника «Новая волна 2021». И звездные гости уже начали прибывать – их выходы на красную дорожку радуют журналистов и простых зрителей. Еще бы, ведь перед ними проходит настоящий парад селебритис в стильных нарядах. А совсем скоро жюри подведет итоги конкурсной части программы.
Черно-белый выход: Кристина Орбакайте в ультрамини прошлась под руку с мужем в Сочи

Одной из первых перед объективами фотокамер появилась певица Кристина Орбакайте, которая, без преувеличения, выглядела просто безупречно: асимметричного кроя сияющее мини-платье открыло взорам ее бесконечно длинные ноги и лебединую шею. Звезда удивила своей прекрасной формой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью

Фото: @orbakaite_k

К платью Кристина выбрала элегантные белоснежные лодочки на шпильке, а в качестве завершающего штриха добавила женственную сумочку-клатч серебристого оттенка на цепочке.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Фото: Passion.ru

Волосы Кристина собрала назад. В таком образе она напоминала греческую богиню – не меньше.

Компанию на дорожке Орбакайте составил ее супруг, Михаил Земцов. Он, в отличие от жены, выбравшей вечерний наряд белоснежных оттенков, предпочел стиль casual и пришел на закрытие конкурса в простой черной футболке и такого же цвета брюка. Правда не обошлось и без модных деталей. Акцент в его образе, очевидно, был сделан на обувь. Кроссовки, созданные рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом не могут не привлечь к себе внимание. Перед камерами Михаил старался не позировать, он предпочел трогательно снимать жену, пока та находилась в фотозоне.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов живут вместе уже более 17 лет. Пара переехала в США, где у мужа певицы есть свой бизнес. Там же родилась общая дочь супругов, Клавдия, которой уже исполнилось 9 лет.

Фото: Passion.ru

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!