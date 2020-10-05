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«Черная вдова» рассказала, как найти силы жить дальше после смерти возлюбленных

Жительница Великобритании Элизабет Сим рассказала, как потеряла двух любимых мужчин за четыре года, передает издание The Sun.

По словам женщины, она похоронила обоих партнеров, погрузилась в депрессию, но поняла, что можно жить даже после тяжелой утраты. Элизабет из Бридженда вышла замуж за своего возлюбленного - друга детства Пола, который трагически погиб в семейном гараже в 2012 году. Затем она встретила Мэтта Кинга, и пара обручилась на 40-летие Элизабет. Однако мечты женщины о счастье рухнули во второй раз, когда в 2016 году ее молодой человек разбился на мотоцикле.

В тот роковой день Элизабет разговаривала со своим женихом через наушники, когда они ехали по трассе A-40. Пара возвращалась из Лландовери после обеда.

«Мы были на двух байках. Мэтт всегда заставлял меня ехать спереди», - говорит медсестра Университетской больницы Уэльса в Кардиффе.

«Дорога была довольно ветреной, но я этого не чувствовала. Я попросила Мэтта через гарнитуру ехать вперед, после того как мы проедем извилистые повороты, и я последую за ним. Дорога выровнялась. Я увидела армейский грузовик, приближающийся к перекрестку. Он подрезал нас и просто поволок Мэтта за собой», - вспоминает девушка.

При этом Элизабет слышала крики Мэтта через свою гарнитуру. Мужчина скончался в больнице от множественных травм.

«Моя жизнь была закончена, но в этой темноте я нашла больше силы, чем это возможно. Я хочу оставить своим детям и семье ведро, полное счастливых воспоминаний. Жизнь одновременно трудна и жестока, но она одинаково удивительна», - поделилась своей утратой женщина и призналась, что спустя какое-то время все же смогла пережить горе.

Фото: pixabay.com

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