«Черная вдова» рассказала, как найти силы жить дальше после смерти возлюбленных

По словам женщины, она похоронила обоих партнеров, погрузилась в депрессию, но поняла, что можно жить даже после тяжелой утраты. Элизабет из Бридженда вышла замуж за своего возлюбленного - друга детства Пола, который трагически погиб в семейном гараже в 2012 году. Затем она встретила Мэтта Кинга, и пара обручилась на 40-летие Элизабет. Однако мечты женщины о счастье рухнули во второй раз, когда в 2016 году ее молодой человек разбился на мотоцикле.

В тот роковой день Элизабет разговаривала со своим женихом через наушники, когда они ехали по трассе A-40. Пара возвращалась из Лландовери после обеда.

«Мы были на двух байках. Мэтт всегда заставлял меня ехать спереди», - говорит медсестра Университетской больницы Уэльса в Кардиффе.

«Дорога была довольно ветреной, но я этого не чувствовала. Я попросила Мэтта через гарнитуру ехать вперед, после того как мы проедем извилистые повороты, и я последую за ним. Дорога выровнялась. Я увидела армейский грузовик, приближающийся к перекрестку. Он подрезал нас и просто поволок Мэтта за собой», - вспоминает девушка.

При этом Элизабет слышала крики Мэтта через свою гарнитуру. Мужчина скончался в больнице от множественных травм.

«Моя жизнь была закончена, но в этой темноте я нашла больше силы, чем это возможно. Я хочу оставить своим детям и семье ведро, полное счастливых воспоминаний. Жизнь одновременно трудна и жестока, но она одинаково удивительна», - поделилась своей утратой женщина и призналась, что спустя какое-то время все же смогла пережить горе.