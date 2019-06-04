«Отделался небольшими царапинами»: собаки спасли маленького ребенка от нападения пумы

В очередной раз собаки доказали, что они могут по праву считаться лучшими друзьями человека. В американском городе Ливенроут, штат Вашингтон, маленького четырехлетнего мальчика храбро спасли его четвероногие домашние любимцы, которые кинулись на внезапно появившуюся в парке агрессивно настроенную пуму. Как заявили очевидцы, хищник притаился в кустах, и внезапно напал на маленького ребенка, который проходил мимо во время прогулки с семьей в парке Энчантмент.

Как считает Капитан Майкл Джуэлл из Вашингтонского департамента рыбы и дикой природы, пуму мог привести запах продуктов в парк Ливенуорт. Предполагается, что животное всего лишь хотело немного припугнуть людей, оказавшихся вблизи запасов еды.

Впервые дикое животное было замечено около 4 часов вечера, и сотрудникам пришлось закрыть парк для проведения расследования и выяснения причин, по которым пума оказалась в городском парке. Однако уже около 9 вечера стало известно о нападении животного на маленького мальчика, который, к счастью, отделался небольшими царапинами. Сейчас ребенок в порядке и находится в окружении своей семьи, восстанавливаясь после произошедшего.

Как заявляет издание KomoNews, пуму уже поймали, проверили и никаких проблем со здоровьем не нашли. Животное пришлось усыпить, чтобы избежать повтора подобной ситуации, которая чудом не обернулась трагедией.