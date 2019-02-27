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Чехова, Пегова, Тарханова и другие звезды оценили новые модные коллекции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова

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В Москве открылась ежегодная fashion-выставка CPM Collection Premiere Moscow.

На днях российские знаменитости, следящие за fashion-новинками, собрались на открытии 32-го сезона выставки Collection Premiere Moscow. Новые коллекции в московском «Экспоцентре» представили более тысячи дизайнеров из 35 стран мира.

На неформальном коктейле в рамках выставки присутствовали такие звезды, как Ирина Пегова, Оксана Федорова, Лариса Вербицкая, Эвелина Бледанс, Елена Бирюкова, Анастасия Макеева и другие модницы.

«Конечно, мировые модные тенденции влияют на содержимое моего гардероба. Однако, несмотря на то, что я ориентируюсь на подиумные коллекции, считаю, что одежда и обувь должна быть удобной», — высказалась Эвелина Бледанс о выставке.

Словно следуя ее словам, большинство гостей были одеты в стиле casual: брюки, трикотажные платья, уютные джемперы. Они с удовольствием позировали фотографам, обменивались последними новостями и делали селфи.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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