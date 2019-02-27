Чехова, Пегова, Тарханова и другие звезды оценили новые модные коллекции

На днях российские знаменитости, следящие за fashion-новинками, собрались на открытии 32-го сезона выставки Collection Premiere Moscow. Новые коллекции в московском «Экспоцентре» представили более тысячи дизайнеров из 35 стран мира.

На неформальном коктейле в рамках выставки присутствовали такие звезды, как Ирина Пегова, Оксана Федорова, Лариса Вербицкая, Эвелина Бледанс, Елена Бирюкова, Анастасия Макеева и другие модницы.