Чадов пришел на премьеру фильма с сыном, а Барановская – в гордом одиночестве

Новый проект представили съемочная группа фильма: продюсер Сергей Сельянов, режиссер фильма и исполнитель главной роли Алексей Чадов, оператор Дмитрий Карначик, актеры Ола Кейру, Джалил Асретов, музыкант Саша ST и другие.

Среди звездных гостей премьеры можно было увидеть Юлию Барановскую, Игоря Жижикина, Михаила Галустяна, Анастасию IVKA, Надежду Гуськову, Марию Погребняк, Светлану Максимченко, Николая Расторгуева, Tatarka FM и многих других.

В сюжете ленты – история солдата, который недавно вернулся из горячей точки, но уже успел окончательно испортить отношения с женой. Иван принимает решение снова отправиться в место боевых действий — под видом военного корреспондента по имени Джон и спасти пленников. Главные роли в картине исполнили Алексея Чадова, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и Виталий Кищенко.

В широкий прокат фильм «Своя война. Шторм в пустыне» выходит 2 июня.