Цекало с новой молодой женой, Андреева, Снигирь и другие звезды на церемонии вручения премий АПКиТ

Накануне вечером в ЦМТ на Пресненской набережной в Москве яблоку было негде упасть от количества звезд шоу-бизнеса. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) уже в 7-й раз наградила престижной премией деятелей кино и сериалов по итогам их работы за прошедший год. На церемонии было много кинопар, которые достаточно редко появляются на светских мероприятиях — от Юлии Снигирь и Евгения Цыганова до Константина и Софьи Эрнст.

Но всех затмил продюсер и экс-телеведущий Александр Цекало. Он вывел в свет новоиспеченную супругу Дарину Эрвин и, не стесняясь никого, целовался с ней прямо перед объективами множества фотокамер.