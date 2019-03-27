Цекало с новой молодой женой, Андреева, Снигирь и другие звезды на церемонии вручения премий АПКиТ

Накануне вечером в ЦМТ на Пресненской набережной в Москве яблоку было негде упасть от количества звезд шоу-бизнеса. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) уже в 7-й раз наградила престижной премией деятелей кино и сериалов по итогам их работы за прошедший год. На церемонии было много кинопар, которые достаточно редко появляются на светских мероприятиях — от Юлии Снигирь и Евгения Цыганова до Константина и Софьи Эрнст.
Но всех затмил продюсер и экс-телеведущий Александр Цекало. Он вывел в свет новоиспеченную супругу Дарину Эрвин и, не стесняясь никого, целовался с ней прямо перед объективами множества фотокамер.
Для важного мероприятия Дарина выбрала элегантное черное платье на тонких бретелях. Александр просто не сводил с возлюбленной глаз и не отходил от нее весь вечер.
В этом году в число претендентов на награды попали не только фильмы и сериалы, выходившие на федеральных каналах, но и проекты, чьи премьеры состоялись на площадках онлайн-видеосервисов. В номинации «Лучший телевизионный фильм» победила военная драма «Крепость Бадабер». В категории «Лучший телевизионный сериал» награду получила «Ищейка». Лучшим комедийным сериалом был назван проект режиссера Петра Буслова «Домашний арест». Буслов был награжден еще и в номинации «Лучшая режиссерская работа». А специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера» получил сериал «След».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Starface
Видео: Instagram / ИА «Столица»