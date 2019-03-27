logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Цекало с новой молодой женой, Андреева, Снигирь и другие звезды на церемонии вручения премий АПКиТ

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 17

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Фото: Starface
Arrows-left
Arrows-right
Reload
27 марта знаменитости собрались в московском Центре международной торговли на церемонии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Накануне вечером в ЦМТ на Пресненской набережной в Москве яблоку было негде упасть от количества звезд шоу-бизнеса. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) уже в 7-й раз наградила престижной премией деятелей кино и сериалов по итогам их работы за прошедший год. На церемонии было много кинопар, которые достаточно редко появляются на светских мероприятиях — от Юлии Снигирь и Евгения Цыганова до Константина и Софьи Эрнст.

Но всех затмил продюсер и экс-телеведущий Александр Цекало. Он вывел в свет новоиспеченную супругу Дарину Эрвин и, не стесняясь никого, целовался с ней прямо перед объективами множества фотокамер.

Для важного мероприятия Дарина выбрала элегантное черное платье на тонких бретелях. Александр просто не сводил с возлюбленной глаз и не отходил от нее весь вечер.

В этом году в число претендентов на награды попали не только фильмы и сериалы, выходившие на федеральных каналах, но и проекты, чьи премьеры состоялись на площадках онлайн-видеосервисов. В номинации «Лучший телевизионный фильм» победила военная драма «Крепость Бадабер». В категории «Лучший телевизионный сериал» награду получила «Ищейка». Лучшим комедийным сериалом был назван проект режиссера Петра Буслова «Домашний арест». Буслов был награжден еще и в номинации «Лучшая режиссерская работа». А специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера» получил сериал «След».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Starface

Видео: Instagram / ИА «Столица»

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество
44-летний Андрей Губин наконец нашел новую возлюбленную и переехал вместе с ней в Таиланд