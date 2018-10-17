Бывшие «женихи» Ольги Бузовой вышли на подиум на MBFW Russia и сняли свой клип

В прошедший понедельник, 15 октября, в рамках совместного социального проекта Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Минздрава России «09.заРОЖДЕНИЕ моды» состоялся показ бренда Lena Karnauhova, на котором были представлены актуальные casual-образы для жизни в мегаполисе.

Звездами показа стали беременная дизайнер с двумя детьми и бывшие претенденты на руку и сердце Ольги Бузовой. Мужчины выходили на подиум в удобных брюках, свободных пиджаках, плащах традиционного кроя, но с капюшоном. Женская коллекция была представлена брюками с высокой талией, шелковыми платьями-макси, выполненными в нейтральных цветах: айвори, песочный, светло-фиолетовый и светло-серый.