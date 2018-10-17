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Бывшие «женихи» Ольги Бузовой вышли на подиум на MBFW Russia и сняли свой клип

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лена Карнаухова с детьми

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Участники шоу «Замуж за Бузову» стали моделями на показе Lena Karnauhova.

В прошедший понедельник, 15 октября, в рамках совместного социального проекта Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Минздрава России «09.заРОЖДЕНИЕ моды» состоялся показ бренда Lena Karnauhova, на котором были представлены актуальные casual-образы для жизни в мегаполисе.

Звездами показа стали беременная дизайнер с двумя детьми и бывшие претенденты на руку и сердце Ольги Бузовой. Мужчины выходили на подиум в удобных брюках, свободных пиджаках, плащах традиционного кроя, но с капюшоном. Женская коллекция была представлена брюками с высокой талией, шелковыми платьями-макси, выполненными в нейтральных цветах: айвори, песочный, светло-фиолетовый и светло-серый.

После показа победитель шоу «Замуж за Бузову» сделал громкое заявление на фоне слухов о расставании с Ольгой, но, увы, его слова сегодня были раскритикованы самой звездой.

Но это еще не все! Почти всем составом оставшиеся ни с чем участники шоу снялись в клипе Декстера и анонсировали участие в шоу «Альфа-тайм», детали которого не раскрываются.

А вы хотели бы еще раз увидеть этих мужчин в ТВ-эфире?

Фото: архивы пресс-служб

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