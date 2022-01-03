Бывшую участницу шоу «Пацанки» задержали за нападение на родителей с ножом

Напомним, что «Пацанки», в котором участвовала Регина - это реалити-шоу. Девушки, отличающиеся сложными характерами и непростыми биографиями, живут в одном доме. Задача шоу - превратить участниц в воспитанных леди.

Инцидент в Гатчине не первый в истории «Пацанок». Весной прошлого года еще одна участница шоу была задержана по нападению на вечеринке. Было заведено уголовное дело, затем девушку выпустили под подписку о невыезде. Пострадавшая попала в больницу.