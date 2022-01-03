passion.ru
1 мин.

Бывшую участницу шоу «Пацанки» задержали за нападение на родителей с ножом

В Гатчине Ленинградской области задержана девушка, которая подозревается в нападении на мать. Инцидент произошел накануне, 2 января: вечером полиция получила сообщение о ссоре в квартире дома на улице Красных Военлетов. Пострадали двое, оба попали в больницу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Регина, экс-участница реалити-шоу

Фото: vk.com/donya365

По информации 47news, устроившая поножовщину девушка вела себя в ходе задержания неадекватно. Известна она своим участием в первом сезоне телешоу «Пацанки» канала «Пятница». Регина (так зовут девушку) не смогла дойти до финала, но свою порцию славы получить все-таки успела.

Инцидент в квартире вырос из ссоры с отцом: Регина, сообщает телеграмм-канал Shot, ранила отца ножом, после чего кинула холодное орудие в мать и попала е в спину. Девушка (официально безработная) в момент происшествия была под действием наркотических веществ. Регина была доставлена в отдел полиции. Правоохранительные органы решают вопрос о заведении уголовного дела, сообщает РБК со ссылкой на полицию.

Напомним, что «Пацанки», в котором участвовала Регина - это реалити-шоу. Девушки, отличающиеся сложными характерами и непростыми биографиями, живут в одном доме. Задача шоу - превратить участниц в воспитанных леди.

Инцидент в Гатчине не первый в истории «Пацанок». Весной прошлого года еще одна участница шоу была задержана по нападению на вечеринке. Было заведено уголовное дело, затем девушку выпустили под подписку о невыезде. Пострадавшая попала в больницу.

Фото: Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят