Бывшую участницу шоу «Пацанки» задержали за нападение на родителей с ножом
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Фото: vk.com/donya365
По информации 47news, устроившая поножовщину девушка вела себя в ходе задержания неадекватно. Известна она своим участием в первом сезоне телешоу «Пацанки» канала «Пятница». Регина (так зовут девушку) не смогла дойти до финала, но свою порцию славы получить все-таки успела.
Инцидент в квартире вырос из ссоры с отцом: Регина, сообщает телеграмм-канал Shot, ранила отца ножом, после чего кинула холодное орудие в мать и попала е в спину. Девушка (официально безработная) в момент происшествия была под действием наркотических веществ. Регина была доставлена в отдел полиции. Правоохранительные органы решают вопрос о заведении уголовного дела, сообщает РБК со ссылкой на полицию.
Напомним, что «Пацанки», в котором участвовала Регина - это реалити-шоу. Девушки, отличающиеся сложными характерами и непростыми биографиями, живут в одном доме. Задача шоу - превратить участниц в воспитанных леди.
Инцидент в Гатчине не первый в истории «Пацанок». Весной прошлого года еще одна участница шоу была задержана по нападению на вечеринке. Было заведено уголовное дело, затем девушку выпустили под подписку о невыезде. Пострадавшая попала в больницу.
Фото: Global Look Press