Быть или не быть: судьба новогодних мероприятий зависит от решения москвичей!

Крупные города России продолжают отменять новогодние гуляния. О подобном решении уже сообщили власти Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Все сэкономленные средства будут направлены на поддержку семьям мобилизованных. В связи с этим жителей Москвы беспокоил вопрос, состоятся ли праздничные мероприятия в столице или нет. Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно решить этот вопрос и проголосовать на портале «Активный гражданин».

В своём личном блоге мэр поделился мнением о сложившейся ситуации. Собянин убеждён, что сейчас всей стране особенно необходим праздник. Новогодние гуляния не отменили даже в роковом 1942 году. «Назло невзгодам, назло врагам – в окопах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых», – вспомнил мэр.

Также Собянин уверен, что не стоит закупать новые новогодние конструкции, но город всё-таки должен быть украшен.

Тем не менее судьба праздничных мероприятий зависит только от голосования москвичей.