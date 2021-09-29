Бьянка пришла на премьеру «Веном 2» в ультрамини, а Пресняков на фоне слухов о ссоре – с женой

Никита Пресняков появился в расслабленном образе в стиле спортшик в сопровождении супруги Алены Красновой. Несмотря на слухи о недавнем разладе в отношениях, пара вышла в свет вместе. Девушка появилась в наряде, выдержанном в бежевом оттенке – мини-платье, пальто в тон, а завершают образ эффектные сапоги.