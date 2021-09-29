Бьянка пришла на премьеру «Веном 2» в ультрамини, а Пресняков на фоне слухов о ссоре – с женой
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Алена Водонаева пришла на премьеру в эффектном черном плаще и с уместным аксессуаром в виде перчаток, изображающих Венома. Яркий клатч с принтом в виде мухомора и остроносые ботильоны на шнуровке стильно дополнили «ведьминский» образ.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Певица Бьянка появилась в эффектном ультрамини — звезда вышла на дорожку в длинном худи, поверх которого накинула яркое розовое пальто. Смелый и провокационный наряд певицы гармонично дополнили ярко-розовые остроносые лодочки на шпильке.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Никита Пресняков появился в расслабленном образе в стиле спортшик в сопровождении супруги Алены Красновой. Несмотря на слухи о недавнем разладе в отношениях, пара вышла в свет вместе. Девушка появилась в наряде, выдержанном в бежевом оттенке – мини-платье, пальто в тон, а завершают образ эффектные сапоги.
Блогер Саша Спилберг пришла на премьеру в дерзком красном топе с шикарным декольте, завязанном ярким узлом, и черных брюках, которые подчеркнули стройные ноги. Девушку сопровождал ее возлюбленный, Парул Гуджрал, который появился в элегантном черном пальто.
Гимнастка Дарья Спиридонова пришла на премьеру в черной шелковой блузке, светлых брюках и грубых ботинках, а образ дополнил эффектный клатч. Девушка пришла в компании супруга, российского гимнаста Никиты Нагорного.
Елена Летучая для выхода выбрала эффектное свободное черный костюм из свободного топа без рукавов и черной юбки-миди, и черные босоножки. Посмотреть вторую часть фантастического триллера она пришла вместе со своим супругом, Юрием Анашенковым.
Фильм расскажет продолжение истории журналиста Эдди Брока, которому приходится попытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Он решает снова заняться своей карьерой, и берет интервью у серийного убийцы по имени Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа, и сбегает из тюрьмы.
В российский прокат фильм выходит с 30 сентября 2021 года.
Фото: Макс Светский