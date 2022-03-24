Бузова улетела к маме, Лолита пристыдила спекулянтов: события из жизни звезд 24 марта
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Ольга Бузова улетела из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы поздравить маму с днем рождения. «Мамулечка, любимая, какая же ты у меня красотка», — сказала теледива, записывая видео для поклонников. Ольга устроила для виновницы торжества обед в итальянском ресторане, а вечером они отправятся в театр.
Сегодня же день рождения отмечает Александр Серов. Дочь Мишель поздравила его в блоге, опубликовав совместное фото. «С днем рождения папу», — написала она.
Надежда Сысоева призналась, что заглушает душевную боль физической. Она рассказала, что удалила несколько зубов. «Не люблю быть мудрой, удалила все эти зубы», — призналась актриса.
Лолита Милявская опубликовала видео, в котором рассказала, как жила последний месяц. «Я забыла, что я женщина. Не ухаживала за собой, занималась швабрами и лекарствами, чтобы моя семья чувствовала себя в комфорте и безопасности», — призналась она и поблагодарила всех, кто помог ей воссоединиться с мамой и дочкой.
Также Лолиты пристыдила спекулянтов, которые задирают цены на продукты первой необходимости. «Если бы эти люди поставили себя на место тех, для кого слова "евро", "доллар", "загранпаспорт" что-то мифическое, то совести было бы больше».
Фото: Telegram
Солисты группы «На-На» в честь 33-летия группы дали интервью телеканалу «МУЗ-ТВ» и рассказали, что, когда группа только появилась и сразу же стала популярной, фанатки до такой степени сходили по ним с ума, что буквально рвали на части.
«У нас был номер, когда мы приглашали девушек из зала, и они рвали на нас одежду. И Вовке разорвали все полностью вместе с костюмом. Он голый был, вообще голый. Хорошо, были цветы на сцене, он просто взял охапку цветов и прикрыл самое главное», — рассказал Вячеслав Жеребкин.
С тех пор, как вышла песня «Фаина» на каждом концерте ее поют по два раза — в начале и в конце. «Но иногда люди просят и больше, будто опоздали на начало выступления», — говорят артисты.
Наталья Подольская показала, как ее семья провела день в настоящей русской бане и какие эмоции вызвал этот ритуал. «Мы были в русской бане со всеми традициями парения. Сидели в чане с ароматной водой и подогревал этот чан костер на дровах. Дети были в восторге! После процедуры парения (у меня первый раз), я два раза окуналась в ледяную купель (у меня первый раз). Потом меня завернули и укутали в одеяла и уложили прямо на улицу на качель (чуть не уснула). Потом мы пили чай с вареньем и баранками. Меня переполняли эмоции от всего процесса», — написала певица в Telegram.
Симона Юнусова поделилась мыслями о том, могут ли ладить невестка и свекровь: «Возможны ли хорошие отношения? Конечно! Я не сомневаюсь. У невестки и свекрови есть общая любовь к одному человеку, вот на этом и надо строить отношения и становиться союзниками, а не конкурентками, подругами, а не врагами. И конечно, по возможности, жить отдельно.
Вокруг столько ненависти и хаоса, что спасти нас может только любовь в семье, чтобы туда хотелось возвращаться и оттаивать душой. И конечно учить своих детей думать, а это самое сложное...».
Лариса Гузеева порадовала подписчиков фотографиями своей любимицы Жужи и призналась, что собака похитила ее сердце.
Фото: Telegram
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Фото и видео: Telegram, Global Look press, пресс-службы телеканалов МУЗ-ТВ и ЧЕ!