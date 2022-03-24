Бузова улетела к маме, Лолита пристыдила спекулянтов: события из жизни звезд 24 марта

Сегодня же день рождения отмечает Александр Серов. Дочь Мишель поздравила его в блоге, опубликовав совместное фото. «С днем рождения папу», — написала она.

Надежда Сысоева призналась, что заглушает душевную боль физической. Она рассказала, что удалила несколько зубов. «Не люблю быть мудрой, удалила все эти зубы», — призналась актриса.

Лолита Милявская опубликовала видео, в котором рассказала, как жила последний месяц. «Я забыла, что я женщина. Не ухаживала за собой, занималась швабрами и лекарствами, чтобы моя семья чувствовала себя в комфорте и безопасности», — призналась она и поблагодарила всех, кто помог ей воссоединиться с мамой и дочкой.

Также Лолиты пристыдила спекулянтов, которые задирают цены на продукты первой необходимости. «Если бы эти люди поставили себя на место тех, для кого слова "евро", "доллар", "загранпаспорт" что-то мифическое, то совести было бы больше».