Бузова требует назад свои деньги, Соколовский закрыл кредит: события из жизни звезд 7 апреля

Влад Соколовский поделился с подписчиками радостной новостью. Певец, наконец, закрыл кредит. На что он был взят, артист не раскрывал. «Ох, сегодня был суперрабочий день! Много полезных дел сделано! Включая, кстати, закрытие кредита. Как же я рад! Как гора с плеч», — написал Влад в своем Telegram-канале.

Анна Бузова вместе с мамой отправилась отдыхать на озеро. Блогер сняла загородный домик, в котором планирует провести несколько дней в компании родительницы. «Как же тут хорошо», — поделилась впечатлениями сестра Ольги Бузовой.