Бузова требует назад свои деньги, Соколовский закрыл кредит: события из жизни звезд 7 апреля
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Фото: Соцсети
Влад Соколовский поделился с подписчиками радостной новостью. Певец, наконец, закрыл кредит. На что он был взят, артист не раскрывал. «Ох, сегодня был суперрабочий день! Много полезных дел сделано! Включая, кстати, закрытие кредита. Как же я рад! Как гора с плеч», — написал Влад в своем Telegram-канале.
Анна Бузова вместе с мамой отправилась отдыхать на озеро. Блогер сняла загородный домик, в котором планирует провести несколько дней в компании родительницы. «Как же тут хорошо», — поделилась впечатлениями сестра Ольги Бузовой.
Фото: Соцсети
Ксения Бородина похвасталась шикарным букетом красных роз. Звезда не стала раскрывать, кто подарил ей цветы. После разводы с Курбаном Омаровым телеведущая предпочитает молчать о своей личной жизни, хотя поклонники давно подозревают, что у Ксении появился кавалер.
Прохор Шаляпин отдыхает в Астрахани. Певец приехал посмотреть на красоту лотосового поля и записал там короткий видеоролик для своих поклонников. Судя по одежде артиста, погода там уже совсем летняя.
Мария Горбань решила устроить себе спа-день. «Я вам уже не раз рассказывала, как важно постоянно проявлять заботу о себе. Поэтому сегодня я приехала восстановить силы. Тайский массаж для меня — это возможность успокоить мысли и избавиться от напряжения. Сейчас особенно важен внутренний баланс, и я нашла его», — поделилась звезда в своем Telegram-канале.
Виктория Боня наслаждается хорошей погодой за окном вместе со своим четвероногим другом.
Фото: Соцсети
Анна Семенович напомнила подписчикам, как важно сохранять позитивный настрой: «Мы сами выбираем свое настроение, как платье на день. Я выбираю счастье и гармонию. Замечайте хорошее на вашем пути, прям намеренно заостряйте на приятном свое внимание, и хорошее приумножится. Пошла выпью вкусный кофе, это так приятно!»
Рената Литвинова продолжает публиковать фотографии с загадочными подписями. Например, сегодня она поделилась снимком, на котором задумчиво смотрит вдаль, и добавила: «Между госпиталем и «выбором натуры» (киношный термин)».
Фото: Соцсети
Ольга Бузова потребовала у бренда Chanel вернуть ей деньги за купленные ею сумки. «Я хочу обратиться к дому моды Chanel. У меня несколько ваших сумок, есть ваша обувь, все это я с радостью всегда покупала за честно заработанные деньги! С огромным удовольствием носила и рада была быть причастной к такому историческому и легендарному бренду. Если вы не позволяете мне носить бренд в своей стране, то я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной! Сейчас нет никакого желания носить Chanel», — заявила блондинка.
Анастасия Волочкова часто говорит о том, что любит свою профессию и танцы — это все для нее. Сегодня она опубликовала фото своих пуантов и написала: «Быть балериной — это счастье».
Фото: Соцсети
Мария Погребняк часто показывает в блоге своих сыновей. Сегодня она попросила их рассказать о правилах, которых мальчики должны придерживаться. Оказывается, прежде чем сесть за стол с утра, им нужно выполнить несколько действий: заправить кровать, почистить зубы, уложить волосы и нанести парфюм. Только после этого ребята идут завтракать.
Дарья Клюкина примерила модный весенний образ. «Вот мой идеальный наряд на апрель: дубленка, белая футболка, прямые джинсы, лоферы с носками. Все просто, легко сочетается, но при этом очень стильно», — написала блогер.
Фото: Global Look Press