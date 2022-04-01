Бузова стала лицом туалетной бумаги, Ковальчук уехала в Узбекистан: события из жизни звезд 31 марта
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Фото: Соцсети
Супруга рэп-исполнителя Джигана показала красавицу-дочку. «Всем приветик от Майюшки», — подписала Оксана Самойлова. В комментариях под фото поклонники отметили, что девочка удивительно похожа на маму: «Ангелочек», «Девчушка-прелесть», «Принцесса», «Как на вас похожа», «Просто куколка».
Яна Рудковская возмутилась в ответ на новую политику компании Chanel. Бренд отказался продавать свою продукцию российским гражданам. Получить модную сумку можно, если подписать бумаги о том, что не собираешься козырять вещицей на родине. «Для меня, как для человека, который более 20 лет покупал вещи Chanel, а также сидел на их показах в первом ряду, — это шок! А для человека, который оставил в их магазинах более 1 миллиона евро, это даже как-то унизительно», — высказалась светская львица.
Фото: Соцсети
Мишель Серова побывала на премьере клипа «Сильная». Там дочь известного музыканта исполняла свою новую песню под названием «Любимая». Видеороликом с мероприятия артистка поделилась в своем Telegram-канале. «Была на презентации клипа к саундтреку режиссерской версии фильма Алексея Чадова. Исполняла свою новую песню. Это мой первый выход на сцену после долгого перерыва», — добавила Мишель.
Рената Литвинова произвела фурор своим новым нарядом. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в пышном платье зеленого цвета. В руках она держит изящную сумку в форме сердца. Поклонники щедро одарили Ренату комплиментами в комментариях: «Богиня», «Прекрасна», «Очень женственно», «Какая красота», «Вы похожи на Снежную королеву».
Фото: Соцсети
Эвелина Бледанс поздравила с днем рождения своего особенного сына. Мальчик отмечает 10-летие. Напомним, что младший сын теледивы родился с генетическим заболеванием. Еще до появления на свет мальчика врачи обнаружили у него синдром Дауна. Эвелина никогда не скрывала наследника от публики. В своем Telegram-канале звезда оставила нежное поздравление: «С днем рождения, наше солнце».
У Натальи Рудовой выдался долгожданный выходной, который она решила посвятить заботе о себе и заслуженному отдыху. Актриса весь день смотрит сериалы и делает уходовые процедуры. Звезда «Универа» признается, что ей очень не хватает таких простых удовольствий посреди рабочей недели.
Фото: Соцсети
Юлия Ковальчук отправилась в Узбекистан. Звезда отметила, что мечтала об этой поездке 10 лет. «Привет всем из Самарканда», — обратилась певица к подписчикам. Юлия рассказала, что уже успела попробовать настоящий узбекский плов. Она пообещала поклонникам рассказывать о своих впечатлениях и делиться местным колоритом в Telegram-канале.
Ольга Бузова стала лицом туалетной бумаги. Этой новостью звезда поделилась с поклонниками в личном блоге. «Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова еще будет в каждом туалете», — заявила теледива. Скорее всего, это просто первоапрельская шутка.
Ксения Бородина пожаловалась на плохое самочувствие. Как оказалось, еще в начале недели звезда чем-то отравилась и до сих пор не может прийти в себя. «Пришла на спорт, может, получится взбодриться. Меня как-будто пыльным мешком прибили: энергии ноль, сил ноль, хочется лежать и не вставать. Вот в понедельник было отравление, вроде все прошло, и теперь два дня голова чумная и давление низкое», — поделилась телеведущая.
Анастасия Волочкова извинилась за отмену концерта в Москве: «Хочу еще раз сказать своим зрителям о том, что сегодняшний спектакль в театре РАН отменен по техническим причинам. Я вернулась из Питера и готова выйти на сцену, но из-за неподготовленности площадки и халатности дирекции, а также их непорядочного отношения это осуществить невозможно. Я хочу извиниться перед зрителями. Я от чистого сердца хотела подарить этот спектакль, чтобы порадовать вас, отвлечь от негатива и зарядить позитивными эмоциями».
Фото: Соцсети
Клава Кока продолжает изучать активный отдых. Сегодня она плавала с дельфинами. По словам певицы, это было ее детской мечтой, которую она наконец смогла осуществить. «Счастье выглядит так», — поделилась артистка.
Соцсети
Соцсети
Виктория Боня рассказала, как распознать идеального партнера еще в начале отношений. «Когда мужчина знает, что ты хочешь, как тебя порадовать, как тебя не обидеть, как тебя вывести из неприятного состояния, — это знак того, что он тот самый», — высказалась звезда.
Фото: Global Look Press, соцсети