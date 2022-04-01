Бузова стала лицом туалетной бумаги, Ковальчук уехала в Узбекистан: события из жизни звезд 31 марта

Супруга рэп-исполнителя Джигана показала красавицу-дочку. «Всем приветик от Майюшки», — подписала Оксана Самойлова. В комментариях под фото поклонники отметили, что девочка удивительно похожа на маму: «Ангелочек», «Девчушка-прелесть», «Принцесса», «Как на вас похожа», «Просто куколка».

Яна Рудковская возмутилась в ответ на новую политику компании Chanel. Бренд отказался продавать свою продукцию российским гражданам. Получить модную сумку можно, если подписать бумаги о том, что не собираешься козырять вещицей на родине. «Для меня, как для человека, который более 20 лет покупал вещи Chanel, а также сидел на их показах в первом ряду, — это шок! А для человека, который оставил в их магазинах более 1 миллиона евро, это даже как-то унизительно», — высказалась светская львица.