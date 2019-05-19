Бузова, Серябкина, Воробьев: звезды зажгли на фестивале «Маевка Лайв-2019»

Лучшие артисты телеканала «Музыка Первого» выступили на масштабном open air, который открыт не только для известных артистов — Ольги Бузовой, Алексея Воробьева, Ольги Серябкиной — но и для новичков, готовых создавать свою историю вместе с гостями фестиваля.