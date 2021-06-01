Бузова пришла на премьеру фильма о Водяновой в ярком мини, а Собчак — в черном пальто

Гостями закрытого показа стали десятки известных личностей, среди которых: Ксения Собчак, Ирина Безрукова, Влад Лисовец, Ясмина Муратович, Наташа Максимова, Яна Рудковская, Юлия Савичева, Ирина Чайковская, Марианна Максимовская, Ольга Бузова и многие другие. Самым почетным и важным для Наталии Водяновой гостем стала ее бабушка.

Ольга Бузова прибыла в кинотеатр «Художественный» в мини-костюме ярко-оранжевого цвета. Под жакет телеведущая и певица надела черный минималистичный топ. Из обуви Бузова выбрала туфли в тон наряду с заклепками.

Ксения Собчак блистала на красной дорожке в светлом платье, поверх которого надела черное пальто свободного кроя. Самый популярный и богатый блогер страны нанесла яркий макияж. А завершила ее вечерний образ сумка нежно-голубого оттенка.