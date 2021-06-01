Бузова пришла на премьеру фильма о Водяновой в ярком мини, а Собчак — в черном пальто
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Фото: Пресс-служба
Гостями закрытого показа стали десятки известных личностей, среди которых: Ксения Собчак, Ирина Безрукова, Влад Лисовец, Ясмина Муратович, Наташа Максимова, Яна Рудковская, Юлия Савичева, Ирина Чайковская, Марианна Максимовская, Ольга Бузова и многие другие. Самым почетным и важным для Наталии Водяновой гостем стала ее бабушка.
Ольга Бузова прибыла в кинотеатр «Художественный» в мини-костюме ярко-оранжевого цвета. Под жакет телеведущая и певица надела черный минималистичный топ. Из обуви Бузова выбрала туфли в тон наряду с заклепками.
Ксения Собчак блистала на красной дорожке в светлом платье, поверх которого надела черное пальто свободного кроя. Самый популярный и богатый блогер страны нанесла яркий макияж. А завершила ее вечерний образ сумка нежно-голубого оттенка.
Фото: Пресс-служба
Экс-фабрикантка Юлия Савичева остановила свой выбор на строгом платье цвета светлой лаванды, подчеркнувшем ее фигуру. На ногах певицы блестели зеркальные туфли цвета фуксии.
Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова в вечер премьеры выглядела посвежевшей и счастливой. Фотографам актриса позировала в строгом брючном костюме голубого цвета и светло-голубой водолазке. Из обуви она предпочла лаковые ботинки нежно-фиолетового оттенка.
Фото: Пресс-служба
«Я выросла в Нижнем Новгороде, но Россию я не знала, — рассказала Наталья Водянова. — Мне кажется, многие люди и дети живут так же. Они не знают широту нашей страны. И мне повезло, что благодаря своему фонду "Обнаженные сердца" я смогла побывать на Байкале, в горах Алтая, в Пятигорске и во многих уголках нашей родины. Меня везде тепло принимали. Я открыла для себя Россию. И мне захотелось передать это чувство детям».
Фото: Пресс-служба
«Дети Натальи немаленькие. У них есть уже какой-то багаж. Поэтому врать о том, что всего этого не было, и мы расскажем красивую историю России, зачем?», — прокомментировал Михаил Зыгарь.
Он отметил, что в проекте дети модели открывались с неожиданных сторон. Они принимали новый опыт, новые знания о России и еще больше узнавали о себе самих: «Я все время разводил их на "ужасные" признания, которые они не могут позволить себе в присутствии мамы. И Нева призналась, что ей нравится больше, как готовит Лукас, а не мама».
Тревел-шоу «Русские каникулы» доступно на видеосервисе PREMIER. Автор идеи и формата проекта — супермодель и благотворитель Наталья Водянова. Продюсером и шоураннером стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, сопродюсером — Нателла Крапивина.
Фото: Пресс-служба
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