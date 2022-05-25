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Бузова, Подольская, Ковальчук и другие звезды на премии «Прорыв Года 2022»

Журнал MODA topical и компания Vit House собрали близких друзей на 12-й ежегодной премии «Прорыв Года 2022».
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: пресс-служба

В ресторане MODUS 24 мая состоялась ежегодная премия, на которой были отмечены самые успешные звезды отечественного шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия стали Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.

В этот раз победителями в номинациях стали следующие знаменитости:

Филипп Киркоров — «Прорыв года: Мужчина», «Лучшее концертное шоу»

Филипп Киркоров и Анна Асти — «Лидер хит-парадов»

Люся Чеботина — «Прорыв года. Женщина»

Ольга Серябкина — «Песня года»

St — «Рэп исполнитель года»

Катя Гусева — «Диджей Года»

Согдиана — «Королева востока»

Юлия Савичева — «Премьера года»

Наталья Подольская — «Музыка и стиль»

Олеся Судзиловская — «Актриса года»

Мари Краймбрери — «Певица года»

Николай Басков — «Певец года»

Зара — «Клип года»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — «Лучшая дуэтная песня»

Ольга Бузова — «Королева трендов»

Артик и Асти — «Группа года»

Фото: архив пресс-службы

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