Бузова, Подольская, Ковальчук и другие звезды на премии «Прорыв Года 2022»

В ресторане MODUS 24 мая состоялась ежегодная премия, на которой были отмечены самые успешные звезды отечественного шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия стали Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.

В этот раз победителями в номинациях стали следующие знаменитости:

Филипп Киркоров — «Прорыв года: Мужчина», «Лучшее концертное шоу»

Филипп Киркоров и Анна Асти — «Лидер хит-парадов»

Люся Чеботина — «Прорыв года. Женщина»

Ольга Серябкина — «Песня года»

St — «Рэп исполнитель года»

Катя Гусева — «Диджей Года»

Согдиана — «Королева востока»

Юлия Савичева — «Премьера года»

Наталья Подольская — «Музыка и стиль»

Олеся Судзиловская — «Актриса года»

Мари Краймбрери — «Певица года»

Николай Басков — «Певец года»

Зара — «Клип года»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — «Лучшая дуэтная песня»

Ольга Бузова — «Королева трендов»

Артик и Асти — «Группа года»