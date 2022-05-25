Бузова, Подольская, Ковальчук и другие звезды на премии «Прорыв Года 2022»
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Фото: пресс-служба
В ресторане MODUS 24 мая состоялась ежегодная премия, на которой были отмечены самые успешные звезды отечественного шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия стали Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.
В этот раз победителями в номинациях стали следующие знаменитости:
Филипп Киркоров — «Прорыв года: Мужчина», «Лучшее концертное шоу»
Филипп Киркоров и Анна Асти — «Лидер хит-парадов»
Люся Чеботина — «Прорыв года. Женщина»
Ольга Серябкина — «Песня года»
St — «Рэп исполнитель года»
Катя Гусева — «Диджей Года»
Согдиана — «Королева востока»
Юлия Савичева — «Премьера года»
Наталья Подольская — «Музыка и стиль»
Олеся Судзиловская — «Актриса года»
Мари Краймбрери — «Певица года»
Николай Басков — «Певец года»
Зара — «Клип года»
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — «Лучшая дуэтная песня»
Ольга Бузова — «Королева трендов»
Артик и Асти — «Группа года»
Фото: архив пресс-службы