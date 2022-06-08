Бузова, Костюшкин с женой и другие гости дня рождения Гусейна Гасанова

«Как же я хотел именно здесь отметить свой праздник. Именно в этот день, а не через несколько дней. Надеюсь, всем гостям понравилось то, что мы подготовили для них», – не смог скрыть эмоций 28-летний Гусейн Гасанов, именины которого запомнились гостям шикарными внедорожниками, джинсовым дресс-кодом, впечатляющим салютом и танцами до утра.

Гостями знакового вечера стали EMIN, HammAli & Navai, Ольга Бузова, Мот, Даня Милохин, Валерия и Артем Чекалины, Sasha Belair, Ваня Дмитриенко, Катя Адушкина, Ханна и Пашу, Elman. Стас Костюшкин с супругой и многие другие.