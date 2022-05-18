Бузова и Глюк`OZA устроили битву «голых» платьев на музыкальной премии ЖАРА
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Ольга Бузова появилась на красной дорожке в платье, верхняя часть которого была полностью прозрачной. Пикантные места на груди певица и телеведущая прикрыла черными сердечками. Такое же красовалось и в одной ее серьге.
В прессе наряд Ольги назвали максимально смелым, но дешевым, будто бы купленным в магазине для взрослых.
Наталья Ионова (Глюк`OZA) на премию ЖАРА прибыла в облегающем тонком платье, максимально имитирующем голое тело. Певица во время фотосессии игриво прикрывала себя руками. После, Наталья появилась на сцене в другом наряде, но не менее смелом, — облегающем ярко-розовом комбинезоне. Впрочем, артистка всегда щеголяет в подобных образах, хвастаясь идеальной фигурой.
Постоянная ведущая премии Юлия Барановская перед началом мероприятия позировала фотографам в смокинге на голое тело. Пару ему составили широкие черно-белые брюки. На сцену Барановская вышла уже в облегающем сверкающем серебристом платье.
Фото: Пресс-служба
Полина Гагарина и молодая мама Ольга Серябкина для мероприятия выбрали образы невест.
Полина позировала в платье с легкой шифоновой юбкой и прозрачным корсетом, а Ольга — в обтягивающем мини-платье, а изюминкой ее образа стало меховой боа.
Пресс-служба
Пресс-служба
Певица МакSим стала все чаще появляться на светских тусовках и крупных музыкальных мероприятиях после тяжело перенесенной в прошлом году болезни.
Перед началом концерта Марина Максимова позировала в черном сверкающем коротком платье, подчеркнувшем ее изящную фигуру, а на сцене во время исполнения песни с Егором Кридом певица была в в легком белом платье максимальной длины.
Пресс-служба
Пресс-служба
Победителями премии ЖАРА в 2022 году стали:
Певец года — Дима Билан
Певица года — Мари Крайбрери
Группа года — Artic & Asti
Коллаборация года — Мот и Джони «Лилии»
Песня года — HammAli & Navai «Птичка»
Альбом года — Зиверт «Vinyl #2»
Прорыв года — Ваня Дмитриенко
Digital-проект — «13 друзей Билана»
Трендсеттер года — Ольга Бузова
Связь поколений — «Руки Вверх!» и Клава Кока «Нокаут»
Вне времени — Дима Билан и Зиверт «Это была любовь»
Саундтрек года — Филипп Киркоров «Раненый»
Видео года — Егор Крид «Голос»
Мужское видео — Баста «Ты была права»
Женское видео — Мари Крайбрери «Самолет»
Интернет-хит — Хабиб «Ягода-малинка»
Фан-клуб — Gayazovs Brothers
Звезда «Авторадио» — Полина Гагарина
Концертный тур — Сергей Лазарев
Выбор The Voice – Люся Чеботина
Выбор ВК — Султан Лагучев
Фото и видео: пресс-служба