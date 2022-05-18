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Бузова и Глюк`OZA устроили битву «голых» платьев на музыкальной премии ЖАРА

17 мая 2022 года в Крокус Сити Холл состоялось вручение пятой музыкальной премии ЖАРА Music Awards. Многие из звезды, прибывших на церемонию, удивили публику откровенными нарядами. Так, в смелости надеть дерзкие платья соревновались Ольга Бузова, Юлия Барановская, Наталья Ионова и другие селебрити.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Ольга Бузова

Фото: Пресс-служба

Ольга Бузова появилась на красной дорожке в платье, верхняя часть которого была полностью прозрачной. Пикантные места на груди певица и телеведущая прикрыла черными сердечками. Такое же красовалось и в одной ее серьге.

В прессе наряд Ольги назвали максимально смелым, но дешевым, будто бы купленным в магазине для взрослых.

Наталья Ионова (Глюк`OZA) на премию ЖАРА прибыла в облегающем тонком платье, максимально имитирующем голое тело. Певица во время фотосессии игриво прикрывала себя руками. После, Наталья появилась на сцене в другом наряде, но не менее смелом, — облегающем ярко-розовом комбинезоне. Впрочем, артистка всегда щеголяет в подобных образах, хвастаясь идеальной фигурой.

Постоянная ведущая премии Юлия Барановская перед началом мероприятия позировала фотографам в смокинге на голое тело. Пару ему составили широкие черно-белые брюки. На сцену Барановская вышла уже в облегающем сверкающем серебристом платье.

Юлия Барановская

Юлия Барановская

Фото: Пресс-служба

Полина Гагарина и молодая мама Ольга Серябкина для мероприятия выбрали образы невест.

Полина позировала в платье с легкой шифоновой юбкой и прозрачным корсетом, а Ольга — в обтягивающем мини-платье, а изюминкой ее образа стало меховой боа.

Полина Гагарина

Пресс-служба

Ольга Серябкина

Пресс-служба

Певица МакSим стала все чаще появляться на светских тусовках и крупных музыкальных мероприятиях после тяжело перенесенной в прошлом году болезни.

Перед началом концерта Марина Максимова позировала в черном сверкающем коротком платье, подчеркнувшем ее изящную фигуру, а на сцене во время исполнения песни с Егором Кридом певица была в в легком белом платье максимальной длины.

Марина Максимова

Пресс-служба

Марина Максимова на сцене

Пресс-служба

Победителями премии ЖАРА в 2022 году стали:

  • Певец года — Дима Билан

  • Певица года — Мари Крайбрери

  • Группа года — Artic & Asti

  • Коллаборация года — Мот и Джони «Лилии»

  • Песня года — HammAli & Navai «Птичка»

  • Альбом года — Зиверт «Vinyl #2»

  • Прорыв года — Ваня Дмитриенко

  • Digital-проект — «13 друзей Билана»

  • Трендсеттер года — Ольга Бузова

  • Связь поколений — «Руки Вверх!» и Клава Кока «Нокаут»

  • Вне времени — Дима Билан и Зиверт «Это была любовь»

  • Саундтрек года — Филипп Киркоров «Раненый»

  • Видео года — Егор Крид «Голос»

  • Мужское видео — Баста «Ты была права»

  • Женское видео — Мари Крайбрери «Самолет»

  • Интернет-хит — Хабиб «Ягода-малинка»

  • Фан-клуб — Gayazovs Brothers

  • Звезда «Авторадио» — Полина Гагарина

  • Концертный тур — Сергей Лазарев

  • Выбор The Voice – Люся Чеботина

  • Выбор ВК — Султан Лагучев

Фото и видео: пресс-служба

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