Бузова и Глюк`OZA устроили битву «голых» платьев на музыкальной премии ЖАРА

Ольга Бузова появилась на красной дорожке в платье, верхняя часть которого была полностью прозрачной. Пикантные места на груди певица и телеведущая прикрыла черными сердечками. Такое же красовалось и в одной ее серьге.

В прессе наряд Ольги назвали максимально смелым, но дешевым, будто бы купленным в магазине для взрослых.

Наталья Ионова (Глюк`OZA) на премию ЖАРА прибыла в облегающем тонком платье, максимально имитирующем голое тело. Певица во время фотосессии игриво прикрывала себя руками. После, Наталья появилась на сцене в другом наряде, но не менее смелом, — облегающем ярко-розовом комбинезоне. Впрочем, артистка всегда щеголяет в подобных образах, хвастаясь идеальной фигурой.