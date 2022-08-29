Бузова, Дакота и другие звезды на «МУЗON FEST» от телеканала «МУЗ-ТВ»

Гостей мероприятия радовали Ольга Бузова, Люся Чеботина, Рита Дакота, ST, Наталья Сенчукова, Те100стерон, Oweek, Kristina Si, Push Nova, Сандра, Чина, Только Настя, ASAMMUELL, Эллаи, Артем Кид (экс-участник MBAND), Диана Астер, Интонация, Vavan, Саша Попова, Александр Еловских, Lina Lee и Лиза Гинзбург. Ольга Бузова, например, эффектно появилась под хайповый трек «Вот она я» и устроила горячие танцы на сцене феста. Люся Чеботина осветила тысячный зал суперхитом «Солнце Монако» и погрузила в романтичное настроение новинкой «Плакал Голливуд», а ST раскачал публику битами популярного «Луи Луи».

«Если честно, не хочется думать о том, что это последние выходные лета! Оно так быстро пролетело. Я была на съёмках, потом было немного свободного времени, потом начался тур по России и после, буквально пару дней свободного времени, но я даже их не успеваю улавливать. Вчера была на ужине с подругой и обалдела от того, что провожаю закат, потому последние дни приезжала домой в 2, 3, а то и 4 ночи! Была на студии и даже солнца не видела. Вроде бы только встречали лето моим шоу «Вот она я», а теперь вот провожаем, вместе с «МУЗ-ТВ»!», - поделилась впечатлениями о мероприятии Ольга Бузова.