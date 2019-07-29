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Будущая мать попросила знакомую поменять кличку питомца, чтобы она не совпадала с именем ее дочери

Беременная женщина считает, что из-за отказа пойти навстречу хозяйка питомца разрушает жизнь малышки.

Если вдруг у вас нет домашнего питомца, то наверняка есть хотя бы один знакомый с кошкой или собакой, чьи клички являются также привычными и знакомыми всеми именами — Маруся, Федька, Сонечка и так до бесконечности.

Проблем с этим, как правило, ни у кого не возникает — шутить на тему схожести имен и кличек тоже никому не приходит в голову, — но вот будущая мать из Квинсленда относится к обычным ситуациям чуть эмоциональнее, чем окружающие.

Переписка с ней и ее знакомой по имени Дженни вызывала в Сети много обсуждений: дело в том, что после недолгого обмена любезностями и вежливыми уточнениями о делах друг друга, будущая мать перешла к делу.

«Мы хотим назвать дочь Тилли, но мне стало известно, что у тебя есть собака по имени Тилли, и я была бы признательна, если бы вы сменили имя собаки. Очевидно, что моя дочь не может иметь то же имя, что и пес, ведь мы обязательно столкнемся», — считает обеспокоенная женщина.

Дженни от сомнительного предложения отказалась: менять кличку любимого питомца она не планирует, да и частые встречи еще не рожденной девочки с собакой очень сомнительны, в конце концов, семьи не так близко общаются. Казалось бы, на этом тему можно и закрыть, однако будущая мать была намерена оставить последнее слово за собой:

«Не могу передать свои эмоции, я страшно разочарована в тебе, Дженни. Люди говорят, что ты хороший человек, но это ложь. У тебя нет детей — ты никогда не поймешь всю силу материнской любви. Шокирована бессердечностью и неразумностью. Ты разрушаешь жизнь ребенка, Дженни», — закончила свою речь женщина, пригрозив попытаться подействовать на мнение хозяйки собаки черед друзей и знакомых.

Как передает британское издание Daily Mail, в Сети такой переполох не поняли и очень удивились впечатлительности женщины: «Мы с моей собакой по кличке Оливер встретили мальчика с таким же именем, и, клянусь, малыш был так счастлив, что хотел забрать моего питомца себе», «Если она не хочет, чтобы у ее дочери было имя, как у собаки, пусть не дает ей имя, как у собаки — это же очевидно», «Не уверена, что эта женщина понимает детей».

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos