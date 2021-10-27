Боярская пришла на премьеру в «плечистом» блейзере и украшениях за 73 000 рублей

Фильм представили его создатели – режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, и актеры, исполнившие главные роли – Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.

Елизавета Боярская, исполнившая роль флейтистки, пришла на премьеру в белоснежном блейзере с объемными плечами и черной юбке. Дополнила образ эффектная обувь в духе Марии Антуанетты. В завершение — украшения Tous общей стоимостью более 73 000 рублей и миниатюрная сумка.