Боярская пришла на премьеру в «плечистом» блейзере и украшениях за 73 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Телеканал «Россия»
Фильм представили его создатели – режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, и актеры, исполнившие главные роли – Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.
Елизавета Боярская, исполнившая роль флейтистки, пришла на премьеру в белоснежном блейзере с объемными плечами и черной юбке. Дополнила образ эффектная обувь в духе Марии Антуанетты. В завершение — украшения Tous общей стоимостью более 73 000 рублей и миниатюрная сумка.
Фото: Телеканал «Россия»
Актриса Дарья Коныжева появилась в длинном платье в пол прямого кроя с принтом, которое дополнила черными грубыми ботинками.
Фото: Телеканал «Россия»
Фильм расскажет историю дирижера Большого симфонического оркестра радиокомитета Карла Элиасберга, который весной 1942 года получает важное правительственное задание – ему нужно исполнить в блокадном Ленинграде Седьмую симфонию Шостаковича, чтобы и друзья, и враги услышали, что «Ленинград жив».
Сделать это очень непросто – в оркестре осталось всего несколько музыкантов. Помогать дирижеру назначен сотрудник НКВД Анатолий Серегин, который во время блокады потерял всю семью, а ранее руководил арестом жены Элиасберга.
Премьера состоится в эфире телеканала «Россия».
Фото: Телеканал Россия