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Боярская пришла на премьеру в «плечистом» блейзере и украшениях за 73 000 рублей

26 октября на киностудии «Ленфильм» в Петербурге состоялась премьера многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония» производства телеканала «Россия» и кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» при участии «Твин Медиа».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Гуськов

Фото: Телеканал «Россия»

Фильм представили его создатели – режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, и актеры, исполнившие главные роли – Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.

Елизавета Боярская, исполнившая роль флейтистки, пришла на премьеру в белоснежном блейзере с объемными плечами и черной юбке. Дополнила образ эффектная обувь в духе Марии Антуанетты. В завершение — украшения Tous общей стоимостью более 73 000 рублей и миниатюрная сумка.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

Фото: Телеканал «Россия»

Актриса Дарья Коныжева появилась в длинном платье в пол прямого кроя с принтом, которое дополнила черными грубыми ботинками.

Дарья Коныжева

Дарья Коныжева

Фото: Телеканал «Россия»

Фильм расскажет историю дирижера Большого симфонического оркестра радиокомитета Карла Элиасберга, который весной 1942 года получает важное правительственное задание – ему нужно исполнить в блокадном Ленинграде Седьмую симфонию Шостаковича, чтобы и друзья, и враги услышали, что «Ленинград жив».

Сделать это очень непросто – в оркестре осталось всего несколько музыкантов. Помогать дирижеру назначен сотрудник НКВД Анатолий Серегин, который во время блокады потерял всю семью, а ранее руководил арестом жены Элиасберга.

Премьера состоится в эфире телеканала «Россия».

Фото: Телеканал Россия