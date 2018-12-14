Бортич представила Поверенновой, Бледанс, Шумаковой и другим звездам нового «Полицейского с Рублевки»

Накануне вечером знаменитости собрались на премьере искрометной полнометражной комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Исполнитель главной роли Александр Петров присутствовать на мероприятии не смог из-за напряженного графика съемок, но за него отдувались другие звезды фильма — Александра Бортич и Сергей Бурунов.

Также на красной дорожке были замечены Эвелина Бледанс, Дарья Повереннова, Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Юлия Топольницкая и другие.