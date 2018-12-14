Бортич представила Поверенновой, Бледанс, Шумаковой и другим звездам нового «Полицейского с Рублевки»

Накануне вечером знаменитости собрались на премьере искрометной полнометражной комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Исполнитель главной роли Александр Петров присутствовать на мероприятии не смог из-за напряженного графика съемок, но за него отдувались другие звезды фильма — Александра Бортич и Сергей Бурунов.
Также на красной дорожке были замечены Эвелина Бледанс, Дарья Повереннова, Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Юлия Топольницкая и другие.
По сюжету картины, снятой по мотивам популярнейшего одноименного сериала, в канун Нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради спасения отдела Гриша с коллегами решает ограбить банк. По его расчету личный состав под командованием Яковлева шутя раскроет громкое преступление и вернет банкирам деньги, а рублевским полицейским работу. Но, как и положено, в какой-то момент что-то пойдет не так…
Фильм выходит на экраны 20 декабря. Купить билеты можно здесь.
Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Youtube.com / Телеканал ТНТ