Бородина вышла на лед, МакSим возвращается на сцену: события из жизни звезд 11 апреля
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Фото: Соцсети
Ирина Пегова поделилась фотографией с подросшей дочкой Таней. На данный момент ей уже 16 лет. «Пусть все дети будут живы, здоровы и счастливы! Все матери спокойны!» — написала актриса.
Ольга Серябкина начала свой день с радиоэфира. Певица стала гостьей «Саймон-шоу» на радио Energy и исполнила свой главный хит под названием «Бывшие».
Фото: Соцсети
Влад Соколовский поделился трогательной новостью. Певец рассказал, что его сын Дэвид сегодня впервые звонко засмеялся. Это заставило Влада и Лину расчувствоваться. По словам артиста, они даже расплакались от счастья.
Ольга Бузова открыла для себя новое хобби. Она начала ходить на уроки фортепиано. «Мало кто знает, но в детстве я умела играть! Родители даже на день рождения подарили мне настоящий рояль. Но потом бросила, а сейчас жалею… Всегда мечтала играть по вечерам своей семье или друзьям на пианино в своей квартире у камина. Квартира почти готова, на уроки пошла, друзья есть. Осталось только создать семью. Всему свое время. И никогда не поздно начать! Даю себе обещание в конце года сыграть вам красивую мелодию или даже что-то из Рахманинова», — написала блондинка в своем Telegram-канале.
Полина Максимова поделилась своим девизом на ближайший месяц. Он звучит так: «Я могу все». Поклонники поддержали актрису в комментариях: «Ты лучшая!», «Мы вместе с тобой», «Мы в тебя верим», «Мы в тебе не сомневаемся».
Дарья Клюкина напомнила подписчикам о том, как важно сейчас следить за своей кожей. «В Москве проливной дождь, поэтому восполняем витамин D хотя бы с экранов и старых фото, на которых мы все загорелые и отдохнувшие. Сейчас очень важно не забывать про уход и заботиться о своей коже. Она моментально реагирует на стресс», — написала блогер.
Фото: Соцсети
Ксения Бородина провела день на катке. Телеведущая была на тренировке со своим партнером Дмитрием Соловьевым. Именно с ним она участвовала в шоу «Ледниковый период». Ради чего звезды усердно тренируются, Ксения пока не разглашает. «У нас с Димой постоянно на репетициях начинается ностальгия. Все время вспоминаем, как нам классно было на «Ледниковом периоде». Тогда нам казалось, что мы на каторге. Теперь я понимаю, что это был лучший момент нашей жизни. Но мы снова на льду!» — рассказала Ксения в своем Telegram-канале.
Певица МакSим после долгого затишья анонсировала свой концерт. Исполнительница около года не давала концертов, так как восстанавливалась после тяжелой болезни. Наконец она пришла в норму и может продолжать радовать поклонников своим творчеством.
Фото: Соцсети
Юлия Барановская в своем Telegram-канале порассуждала на тему того, как правильно развивать мотивацию в детях: «На мой взгляд, она ни в коем случае не должна быть материальной. Это худшее, что можно придумать для ребенка. Важно ведь, чтобы дети научились прислушиваться к своим желаниям и интересам, а не выполнять задания по дому или учебе за деньги или конфету. Нужно, чтобы у ребенка был свой интерес к развитию. Если с детства его покупать, то пиши пропало. Подарки — это другое. Они должны быть как в том мультике: «А за что мне этот букет? Просто так!»
Фото: Соцсети
Ирина Хакамада напомнила поклонникам одну мудрость: «Карабкаясь по лестнице вверх, не спешите. Отдохните, сделайте паузу, и сил хватит».
Дарья Повереннова, придя в магазин, поймала себя на интересной мысли. «Захотелось купить не привычные западные бренды, а российские аналоги. Так и сделала. Хочу вкладывать деньги в российского производителя», — поделилась актриса. Это желание отозвалось у многих подписчиков артистки.
Фото: соцсети