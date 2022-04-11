Бородина вышла на лед, МакSим возвращается на сцену: события из жизни звезд 11 апреля

Влад Соколовский поделился трогательной новостью. Певец рассказал, что его сын Дэвид сегодня впервые звонко засмеялся. Это заставило Влада и Лину расчувствоваться. По словам артиста, они даже расплакались от счастья.

Ольга Бузова открыла для себя новое хобби. Она начала ходить на уроки фортепиано. «Мало кто знает, но в детстве я умела играть! Родители даже на день рождения подарили мне настоящий рояль. Но потом бросила, а сейчас жалею… Всегда мечтала играть по вечерам своей семье или друзьям на пианино в своей квартире у камина. Квартира почти готова, на уроки пошла, друзья есть. Осталось только создать семью. Всему свое время. И никогда не поздно начать! Даю себе обещание в конце года сыграть вам красивую мелодию или даже что-то из Рахманинова», — написала блондинка в своем Telegram-канале.