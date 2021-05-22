Бородина с дочками и без мужа, а Барановская — в парике: звезды на красной дорожке премии RU.TV

В субботу, 22 мая, самые яркие российские знаменитости собрались на вручении премии музыкального канала RU.TV. На красной дорожке были замечены Регина Тодоренко, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Анна Семенович, Гоша Куценко, Юлия Барановская, певица Слава с дочкой Александрой, Дава с загадочными подругами, Анна Калашникова, Ксения Бородина и многие другие.

Последняя пришла на мероприятие с дочками, но без мужа - Курбана Омарова. Все трое - Ксения, Мария и Теона - нарядились в розовые платья в одном стиле. В отличие от девочек, мама выбрала дерзкую длину «мини» - вполне вероятно, что это еще сильнее подогреет слухи о ее расставании с мужем.