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Бондарчук в стиле глэм-рок, Шмыкова со смелым декольте и другие звезды на вечеринке в Москве

В Москве прошла светская вечеринка Clarins, посвященная выходу нового продукта. На приеме собралось друзья бренда и инфлюенсеры, которые похвастались стильными нарядами.
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Оболенцева

Фото: Пресс-служба

Мероприятие посетили Юлианна Караулова, Светлана, Бондарчук, Константин и Ольга Андрикопулос, Мария Кравцова, Карина Нигай, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Аврора, Александра Новикова, Тутта Ларсен и другие.

Звездных гостей в этот вечер приветствовала Татьяна Круглова, генеральныи‌ директор Clarins. Ведущим вечера стал Петр Романов.

Светлана Бондарчук появилась в излюбленном ею стиле glam-rock – телеведущая виртуозно сочетает черное женственное платье в мелкий горошек с объемной косухой и ботфортами. Дерзкий образ дополняет яркий макияж в темных тонах.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Фото: Пресс-служба

Варвара Шмыкова появилась в белом платье с нежным принтом, изюминкой которого стали декольте и смелый разрез до бедра. Образ дополнили женственные босоножки и распущенные по плечами волнистые волосы.

Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова

Фото: Пресс-служба

Надежда Оболенцева пришла на вечеринку в струящемся платье-миди нежного лилового оттенка, которое дополнила босоножками на шпильке.

Надежда Оболенцева

Надежда Оболенцева

Фото: Пресс-служба

За музыкальное сопровождение отвечали DJ Даниил Радлов, молодые музыканты Боба Шешера и Кики, и группа DFF (Deep Fried Friends).

Фото: пресс-служба