Бондарчук в стиле глэм-рок, Шмыкова со смелым декольте и другие звезды на вечеринке в Москве

Мероприятие посетили Юлианна Караулова, Светлана, Бондарчук, Константин и Ольга Андрикопулос, Мария Кравцова, Карина Нигай, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Аврора, Александра Новикова, Тутта Ларсен и другие.

Звездных гостей в этот вечер приветствовала Татьяна Круглова, генеральныи‌ директор Clarins. Ведущим вечера стал Петр Романов.

Светлана Бондарчук появилась в излюбленном ею стиле glam-rock – телеведущая виртуозно сочетает черное женственное платье в мелкий горошек с объемной косухой и ботфортами. Дерзкий образ дополняет яркий макияж в темных тонах.