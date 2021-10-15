Бондарчук в стиле глэм-рок, Шмыкова со смелым декольте и другие звезды на вечеринке в Москве
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Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили Юлианна Караулова, Светлана, Бондарчук, Константин и Ольга Андрикопулос, Мария Кравцова, Карина Нигай, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Аврора, Александра Новикова, Тутта Ларсен и другие.
Звездных гостей в этот вечер приветствовала Татьяна Круглова, генеральныи директор Clarins. Ведущим вечера стал Петр Романов.
Светлана Бондарчук появилась в излюбленном ею стиле glam-rock – телеведущая виртуозно сочетает черное женственное платье в мелкий горошек с объемной косухой и ботфортами. Дерзкий образ дополняет яркий макияж в темных тонах.
Фото: Пресс-служба
Варвара Шмыкова появилась в белом платье с нежным принтом, изюминкой которого стали декольте и смелый разрез до бедра. Образ дополнили женственные босоножки и распущенные по плечами волнистые волосы.
Фото: Пресс-служба
Надежда Оболенцева пришла на вечеринку в струящемся платье-миди нежного лилового оттенка, которое дополнила босоножками на шпильке.
Фото: Пресс-служба
За музыкальное сопровождение отвечали DJ Даниил Радлов, молодые музыканты Боба Шешера и Кики, и группа DFF (Deep Fried Friends).
Фото: пресс-служба