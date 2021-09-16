Бондарчук в кожаном жакете, Понарошку в мужском костюме и другие звезды на премьере «Дюны»
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Фото: архив пресс-службы
Первыим посмотреть фильм с участием Тимоти Шаламе пришли много звезд, среди которых Александр Петров, Стася Милославская, Светлана Бондарчук, Максим Виторган, Ида Галич, Марина Кравец, Дмитрий Шепелев, Полина и Юлия Ауг, Ирена Понарошку, Влад Соколовский, Саша Горчилин, Екатерина Кузнецова, Дмитрий Масленников, Ян Гэ, Татьяна Мингалимова, Саша Спилберг, Стас Круглицкий и другие.
Светлана Бондарчук вышла к фотографам в эффектном кожаном жакете с вышивкой и элегантных брюках-клеш, которые подчеркнули стройные ноги.
Фото: архив пресс-службы
Ида Галич на премьере появилась в черном – на длинное платье с косым подолом она накинула объемный жакет, и дополнила образ изящным лодочками.
Фото: архив пресс-службы
Ирена Понарошку для выхода выбрала костюм в мужском стиле серого цвета в сочетании с туфлями на шпильке. Строгий образ дополнили собранные волосы.
Фото: архив пресс-службы
Стася Милославская пришла в компании Александра Петрова. Актриса надела голубые свободные джинсы с черным жакетом и классическим черным тренчем, а грубые ботинки сделали образ более расслабленным. Петров появился в джинсах, сером худи, поверх которого надел черный жакет и кожаную куртку, и завершил наряд кепкой.
Фото: архив пресс-службы
Фильм расскажет историю Пола, наследник знаменитого дома Атрейдесов, которому вместе с семьей предстоит отправиться на планету Арракис. Именно там находятся запасы ценного ресурса меланжа, который стал причиной межгалактических конфликтов. После смены власти Пол вынужден бежать и скрываться от преследователей, а также монстров, обитающих на этой планете.
Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе и Зендая, режиссер Дени Вильнев.
В российский прокат фильм выходит с 16 сентября. Купить билеты можно здесь.
Фото: архив пресс-службы