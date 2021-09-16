Бондарчук в кожаном жакете, Понарошку в мужском костюме и другие звезды на премьере «Дюны»

Первыим посмотреть фильм с участием Тимоти Шаламе пришли много звезд, среди которых Александр Петров, Стася Милославская, Светлана Бондарчук, Максим Виторган, Ида Галич, Марина Кравец, Дмитрий Шепелев, Полина и Юлия Ауг, Ирена Понарошку, Влад Соколовский, Саша Горчилин, Екатерина Кузнецова, Дмитрий Масленников, Ян Гэ, Татьяна Мингалимова, Саша Спилберг, Стас Круглицкий и другие.

Светлана Бондарчук вышла к фотографам в эффектном кожаном жакете с вышивкой и элегантных брюках-клеш, которые подчеркнули стройные ноги.