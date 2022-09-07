Бондарчук, Собчак, Хакамада и другие звезды на премьере фильма «Три тысячи лет желаний»

В картине «Три тысячи лет желаний» рассказывается об одинокой женщине, которая отправляется в Стамбул и встречает там джинна, готового исполнить ее желания в обмен на свою свободу. Это невероятное знакомство позволит им посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Светскую премьеру посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада, Леонид Каневский, Аглая Тарасова, Алена Бабенко, Юрий Быков, Алена Водонаева, Иван Добронравов, Алексей Попогребский, Григорий Калинин, Светлана Камынина, Марианна Максимовская, Егор Корешков, Алексей Розин, Владимир Маркони, Наташа Максимова, Дмитрий Исхаков, Екатерина Одинцова, Ирина Мартыненко, Константин Андрикопулос, Виталий Козак, Ян Яновский, Степан Девонин и другие знаменитости.

В российский прокат фильм «Три тысячи лет желаний» с Тильда Суинтон и Идрис Эльбой в главных ролях выходит 8 сентября.