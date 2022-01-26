Бондарчук похвасталась стройными ногами на премьере фильма, а Шмыкова с бойфрендом – family look

В центре сюжета картины испанского режиссера Педро Альмодовара — судьба двух женщин, встретившихся в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

С 27 января фильм «Параллельные матери» будет доступен во всех кинотеатрах России.