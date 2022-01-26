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Бондарчук похвасталась стройными ногами на премьере фильма, а Шмыкова с бойфрендом – family look

Звезды выгуляли новые образы на закрытой премьере картины «Параллельные матери»
26 января в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери». И январская капризная погода не остановила наших знаменитостей от посещения знакового светского мероприятия. Пенелопа Крус хоть и не доехала до российской столицы, чтобы лично представить новый фильм, но наши селебрити собрались на премьере практически в полном составе. Первыми оценить новую ленту пришли Светлана Бондарчук, Владимир Спиваков, Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Варвара Шмыкова, Александр Кузнецов и другие звезды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: пресс-служба

Красную дорожку украсили своим присутствием Варвара Шмыкова и Даниил Радлов. Влюбленные выбрали для выхода в свет парные кардиганы от Gucci. Фасон oversize не выходит из моды уже который сезон и выглядит весьма эффектно и актуально даже на красной дорожке. Контрастные кроссовки стали акцентной деталью и сделали парный образ более гармоничным.

Варавара Шмыкова с возлюбленным

Варавара Шмыкова с возлюбленным

Фото: пресс-служба

Посетили закрытую премьеру и советский и российский дирижер, скрипач и артист Владимир Спиваков с супругой Сати. Владимир выбрал для премьеры черный классический свитер, дополнив свой образ элегантным шарфом. Сати отдала предпочтение строгому брючному костюму в тонкую полоску. Акцентная брошь с цепями дополнила образ и сделала его более расслабленным.

Владимир Спиваков с супругой

Владимир Спиваков с супругой

Фото: пресс-служба

Светлана Бондарчук в последнее время балует поклонников своими эффектными выходами. В этот раз светская львица блистала на красной дорожке в шикарном белом мини-платье, выгодно подчеркивающем ее стройные ноги. Завершил ее вечерний образ черный пиджак и сапоги в тон платью.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Фото: пресс-служба

Ольга Сутулова предпочла для выхода в свет стиль casual, выбрав джинсовую рубашку с темными джинсами. Образу добавила яркости красная сумка, а шарма — шарфик.

Ольга Сутулова

Ольга Сутулова

Фото: пресс-служба

В центре сюжета картины испанского режиссера Педро Альмодовара — судьба двух женщин, встретившихся в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

С 27 января фильм «Параллельные матери» будет доступен во всех кинотеатрах России.

Фото: пресс-служба

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