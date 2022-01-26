Бондарчук похвасталась стройными ногами на премьере фильма, а Шмыкова с бойфрендом – family look

Бондарчук похвасталась стройными ногами на премьере фильма, а Шмыкова с бойфрендом – family lookЗвезды выгуляли новые образы на закрытой премьере картины «Параллельные матери»
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Фото: пресс-служба
Красную дорожку украсили своим присутствием Варвара Шмыкова и Даниил Радлов. Влюбленные выбрали для выхода в свет парные кардиганы от Gucci. Фасон oversize не выходит из моды уже который сезон и выглядит весьма эффектно и актуально даже на красной дорожке. Контрастные кроссовки стали акцентной деталью и сделали парный образ более гармоничным.
Фото: пресс-служба
Посетили закрытую премьеру и советский и российский дирижер, скрипач и артист Владимир Спиваков с супругой Сати. Владимир выбрал для премьеры черный классический свитер, дополнив свой образ элегантным шарфом. Сати отдала предпочтение строгому брючному костюму в тонкую полоску. Акцентная брошь с цепями дополнила образ и сделала его более расслабленным.
Фото: пресс-служба
Светлана Бондарчук в последнее время балует поклонников своими эффектными выходами. В этот раз светская львица блистала на красной дорожке в шикарном белом мини-платье, выгодно подчеркивающем ее стройные ноги. Завершил ее вечерний образ черный пиджак и сапоги в тон платью.
Фото: пресс-служба
Ольга Сутулова предпочла для выхода в свет стиль casual, выбрав джинсовую рубашку с темными джинсами. Образу добавила яркости красная сумка, а шарма — шарфик.
Фото: пресс-служба
В центре сюжета картины испанского режиссера Педро Альмодовара — судьба двух женщин, встретившихся в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.
С 27 января фильм «Параллельные матери» будет доступен во всех кинотеатрах России.
Фото: пресс-служба