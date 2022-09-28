Бондарчук, Лядова и другие звезды на премьере фильма «Сердце Пармы»

В столичном кинотеатре «Октябрь» 27 сентября состоялась премьера картины о любви молодого воителя и ведьмы-ламии «Сердце Пармы».

«Спасибо, что нашли время на кино в нашу нелегкую действительность. Этот показ трагичен для нас, потому что мы потеряли нашего друга, талантливого человека, без которого не было бы этого фильма…» — прокомментировал свое решение режиссер Антон Мегердичев.

Среди звездных гостей, пришедших одними из первых увидеть новую картину, были замечены Федор Бондарчук, Елена Лядова, Алексей Учитель, Никита Лысенко, Мария Андреева, Дарья Златопольская, Леонид Ярмольник, Николай Расторгуев, Инга Оболдина, Анна Пескова, Сергей Комаров, Владимир Яглыч и многие другие.

В широкий прокат фильм выходит 6 октября.

Фото: архив пресс-службы