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Бондарчук — в джинсах-клеш, Шмыкова — в бойфрендах и другие звезды на презентации музыкальной сказки

Ночью 24 ноября во флагманском Макдоналдс на Большой Бронной улице в Москве состоялась премьера музыкальной сказки «Тайна зеленого рюкзака» инди-поп группы Akyn Machine. Гостей ждал вечер, полный сюрпризов: культовые бургеры, картошка фри и молочные коктейли Макдоналдс, и, конечно, концерт при свечах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Пресс-служба

Место для концерта было выбрано неслучайно: одна из песен аудиосказки называется «Ночь в Макдоналдс» и рассказывает о событиях, произошедших именно в предприятии компании.

Гостями презентации стали Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Мария Федорова, Алена Водонава, Дима Волков, Мария Кравцова, Алексей Гребенщиков, Константин и Ольга Андрикопулос, Алексей Боков и другие.

52-летняя телеведущая Светлана Бондарчук для мероприятия выбрала простой повседневный look. Экс-супруга Федора Бондарчука надела свитер светло-серого оттенка и джинсы бойфренды голубого цвета, на ногах у модели — массивные черные ботинки на небольшом каблуке.

Аналогичный стиль предпочла и актриса Варвара Шмыкова. Звезда сериала «Чики» подвернула светло-голубые джинсы и накинула поверх белого топа черную толстовку на молнии. Главной акцентной деталью образа выпускницы Школы-студии МХАТ стала помада вишневого оттенка.

Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова

Фото: Пресс-служба

Алена Водонаева же, в отличии от коллег, придерживается своего классического имиджа. Экс-участница «Дома 2» посетила презентацию в блузке с объемными рукавами белого цвета, темных джинсах и очках прямоугольной формы, собрав волосы в низкий хвост. В сочетании с total black, сидящего рядом с ней, продюсера Димы Волкова — между собой гости мероприятия представляют идеальный тандем.

Алена Водонаева и Дима Волков

Алена Водонаева и Дима Волков

Фото: Пресс-служба

Послушать аудио версию сказки группы Akyn Machine можно здесь.

Фото: Пресс-служба

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