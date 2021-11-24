Бондарчук — в джинсах-клеш, Шмыкова — в бойфрендах и другие звезды на презентации музыкальной сказки

Место для концерта было выбрано неслучайно: одна из песен аудиосказки называется «Ночь в Макдоналдс» и рассказывает о событиях, произошедших именно в предприятии компании.

Гостями презентации стали Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Мария Федорова, Алена Водонава, Дима Волков, Мария Кравцова, Алексей Гребенщиков, Константин и Ольга Андрикопулос, Алексей Боков и другие.

52-летняя телеведущая Светлана Бондарчук для мероприятия выбрала простой повседневный look. Экс-супруга Федора Бондарчука надела свитер светло-серого оттенка и джинсы бойфренды голубого цвета, на ногах у модели — массивные черные ботинки на небольшом каблуке.

Аналогичный стиль предпочла и актриса Варвара Шмыкова. Звезда сериала «Чики» подвернула светло-голубые джинсы и накинула поверх белого топа черную толстовку на молнии. Главной акцентной деталью образа выпускницы Школы-студии МХАТ стала помада вишневого оттенка.