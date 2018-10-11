logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бондарчук, Ахмадуллина, Шпица и другие звезды оценили игру Гослинга в «Человеке на Луне»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Катерина Шпица

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях в одном из московских кинотеатров состоялась премьера драмы Дэмьена Шазелла о первом американском космонавте.

Представители столичного бомонда смогли оценить новый фильм режиссера «Ла-Ла-Лэнда» Дэмьена Шазелла, также с Райаном Гослингом в главной роли — «Человек на Луне». Полюбоваться на красавца-актера собрались Светлана Бондарчук, Ян Гэ, Мария Шумакова, Эвелина Хромченко с сыном и другие знаменитости.

Особое внимание к себе привлекла новоиспеченная невеста Катерина Шпица, которая выбрала дерзкую кожаную юбку-миди и выглядела превосходно.

Итак, в фильме «Человек на Луне» Гослинг играет астронавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на поверхность Луны. И хотя большую часть картины занимают бесконечные тренировки, это не суровая производственная драма про полет в космос (какой, например, были «Парни что надо»), а история про невосполнимую утрату и большой побег.

Фильм в прокате с 11 октября. Купить билеты можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: UPI Россия

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая