Бондарчук, Ахмадуллина, Шпица и другие звезды оценили игру Гослинга в «Человеке на Луне»

Представители столичного бомонда смогли оценить новый фильм режиссера «Ла-Ла-Лэнда» Дэмьена Шазелла, также с Райаном Гослингом в главной роли — «Человек на Луне». Полюбоваться на красавца-актера собрались Светлана Бондарчук, Ян Гэ, Мария Шумакова, Эвелина Хромченко с сыном и другие знаменитости.

Особое внимание к себе привлекла новоиспеченная невеста Катерина Шпица, которая выбрала дерзкую кожаную юбку-миди и выглядела превосходно.