Бондарчук, Ахмадуллина, Шпица и другие звезды оценили игру Гослинга в «Человеке на Луне»

Представители столичного бомонда смогли оценить новый фильм режиссера «Ла-Ла-Лэнда» Дэмьена Шазелла, также с Райаном Гослингом в главной роли — «Человек на Луне». Полюбоваться на красавца-актера собрались Светлана Бондарчук, Ян Гэ, Мария Шумакова, Эвелина Хромченко с сыном и другие знаменитости.
Особое внимание к себе привлекла новоиспеченная невеста Катерина Шпица, которая выбрала дерзкую кожаную юбку-миди и выглядела превосходно.
Итак, в фильме «Человек на Луне» Гослинг играет астронавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на поверхность Луны. И хотя большую часть картины занимают бесконечные тренировки, это не суровая производственная драма про полет в космос (какой, например, были «Парни что надо»), а история про невосполнимую утрату и большой побег.
Фильм в прокате с 11 октября. Купить билеты можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: UPI Россия