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«Боди вместо платья»: в Сети раскритиковали слишком смелую невесту

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Мелисса Молинеро

Фото: Скрин YouTube
Девушка решила повторить успех профессионального хореографа Мелиссы Молинеро, которая станцевала для любимого в торжественный день.

Люди все не оставляют попыток удивить мир: если одни пытаются изобрести что-то или совершить великое открытие, то некоторые решаются на отчаянные поступки по менее серьезным причинам.

Невеста поняла, что традиционные свадьбы — не ее история, и решила, что хоть обычное свадебное платье и будет, она хочет устроить небольшой концерт в другом наряде. Для показательного первого танца девушка выбрала «свадебное» боди, которое увидела на фото с профессиональной танцовщицей Мелиссой Молинаро. Она опубликовала кадр с ней в Сети и попросила пользователей помочь ей с поиском нужного костюма.

Мелисса действительно устроила шикарный 7-минутый свадебный перфоманс под песни Бейонсе в свадебном боди с одним небольшим «но»: она является танцовщицей и хореографом, поэтому ее движения выглядят профессионально и впечатляюще. А вот касательно невесты, решившейся на столь же отчаянный поступок, пользователей в Интернете терзают легкие сомнения, передает британское издание The Sun.

«Зачем ты так поступаешь?», «Нет, пожалуйста, просто не делайте этого, ваши гости умоляют вас», «Я никогда бы не смогла выйти в таком наряде из-за широких бедер», «Мои глаза болят только от того, что я вижу эту просьбу», «Я видел эту свадьбу, она была потрясающей, но я уверен, что это профессиональные танцоры и только поэтому подобное приемлемо», «Ненавижу, когда вместо веселья свадьбу пытаются превратить в фарс. Твои родители не захотят это увидеть», «Выглядит, как попытка невесты обратить на себя внимание. Ох, ужасно!», — писали пользователи, отговаривая девушку от отчаянного поступка.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: скрины из видео

Видео: YouTube / Melissa Molinero