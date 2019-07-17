logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Подруга олигарха рассказала, почему нельзя приходить в гости голодной и зачем покидать вечер в самом разгаре

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Анна Бей

Фото: Instagram
33-летняя Анна Бей объясняет, почему нельзя приходить в гости с пустыми руками и голодной, зачем нужно уходить в разгар вечера и для чего соблюдать дресс-код.

33-летний блогер Анна Бей из Лондона известна по всему миру. Ее посты легко набирают популярность, ведь кроме красивой картинки она пишет тексты на животрепещущую для многих одиноких девушек тему: «Как найти себе миллионера?». Она часто рассказывает, где можно встретить богатых потенциальных партнеров, как выглядеть и что говорить, а в этот раз блогер поделилась советами о том, как вести себя на официальных мероприятиях, где, конечно, возможно встретить своего суженого.

«Всегда приходите»

Если вас позвали на мероприятие, а вы согласились и не пришли — это грубая ошибка. Не обманывайте хозяев, которые не только запланировали определенное количество участников, но и тратили время на ваше приглашение. В следующий раз они не будут уверены в вас, и мечта о роскошной жизни прикажет долго жить.

«Уточните разрешение на своих гостей»

Если позвали вас — значит, позвали только (!) вас. Не вашего возлюбленного, племянника или мопса Иосифа. Прежде чем захотите привести с собой знакомого, обязательно узнайте у хозяев дома, не будут ли они против сопровождения и новых лиц.

«Никогда не приходите с пустыми руками»

Очередное важное правило, о котором все забывают. Прийти в чужой дом с пустыми руками — признак дурного тона. Бутылка вина, шампанского или цветы отлично подойдут для гостинца на мероприятие.

«Соблюдайте дресс-код»

Несмотря на то, что вам могут не нравится и совершенно не идти белые жакеты, если они указаны в дресс-коде, то вы должны прийти именно в белом жакете, другого не дано.

«Ешьте перед выходом»

Даже если вы собираетесь на званый обед, то лучше всего перекусить заблаговременно. Мало того, что еду сразу вряд ли подадут и вы будете думать о еде, а не интересных собеседниках, так и даже небольшая доза алкоголя на пустой желудок может сыграть злую шутку — от элегантности и изящности не останется и следа после пары бокалов.

«Приходите вовремя»

Точность — вежливость королей! Никогда не опаздывайте на мероприятие, если не хотите показаться невоспитанным и грубым человеком. Если Вам назначили определенный час встречи, то лучше приходить спустя 40 минут после начала — не лучшая идея.

«Здоровайтесь с хозяином дома»

Если организатор мероприятия или ужина занят и не вышел вас встречать, то непременно найдите его сами и покажитесь: здесь можно поблагодарить за приглашение, сделать комплимент и просто проявить уважение к человеку, который старается ради вашего комфорта. К слову, попрощаться с ним тоже очень важно.

«Выключите звук на телефоне»

Виртуальный мир, конечно, интересен и красочен, но если вы хотите сосредоточиться на реальных событиях, то лучше всего будет выключить звук на телефоне, не пытаться под столом вести переписки в мессенджерах и не публиковать каждую сделанную фотку в соцсети — достаточно держать телефон неподалеку для экстренных случаев.

«Держитесь подальше от драмы»

Только в сериалах публичные ссоры и битье бокалов с вином или виски смотрится красиво и драматично: в жизни это уныло, дешево и грубо. Нет никаких причин портить отношения с другими людьми именно на мероприятии или мешать хорошо проводить время гостям.

«Никогда не оставайтесь до конца»

Покидать вечеринку нужно, когда она достигла своего пика и лучше уже не будет. Уходить слишком рано скучно и нелогично, поэтому будьте внимательны, а вот уходить позже всех — невоспитанно, ведь элементарно может возникнуть напряжение между вами и хозяином дома, который не будет знать, как вам тактичнее намекнуть о позднем часе и необходимости разойтись.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!