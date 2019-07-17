Подруга олигарха рассказала, почему нельзя приходить в гости голодной и зачем покидать вечер в самом разгаре

33-летний блогер Анна Бей из Лондона известна по всему миру. Ее посты легко набирают популярность, ведь кроме красивой картинки она пишет тексты на животрепещущую для многих одиноких девушек тему: «Как найти себе миллионера?». Она часто рассказывает, где можно встретить богатых потенциальных партнеров, как выглядеть и что говорить, а в этот раз блогер поделилась советами о том, как вести себя на официальных мероприятиях, где, конечно, возможно встретить своего суженого.

«Всегда приходите»

Если вас позвали на мероприятие, а вы согласились и не пришли — это грубая ошибка. Не обманывайте хозяев, которые не только запланировали определенное количество участников, но и тратили время на ваше приглашение. В следующий раз они не будут уверены в вас, и мечта о роскошной жизни прикажет долго жить.

«Уточните разрешение на своих гостей»

Если позвали вас — значит, позвали только (!) вас. Не вашего возлюбленного, племянника или мопса Иосифа. Прежде чем захотите привести с собой знакомого, обязательно узнайте у хозяев дома, не будут ли они против сопровождения и новых лиц.

«Никогда не приходите с пустыми руками»

Очередное важное правило, о котором все забывают. Прийти в чужой дом с пустыми руками — признак дурного тона. Бутылка вина, шампанского или цветы отлично подойдут для гостинца на мероприятие.

«Соблюдайте дресс-код»

Несмотря на то, что вам могут не нравится и совершенно не идти белые жакеты, если они указаны в дресс-коде, то вы должны прийти именно в белом жакете, другого не дано.

«Ешьте перед выходом»

Даже если вы собираетесь на званый обед, то лучше всего перекусить заблаговременно. Мало того, что еду сразу вряд ли подадут и вы будете думать о еде, а не интересных собеседниках, так и даже небольшая доза алкоголя на пустой желудок может сыграть злую шутку — от элегантности и изящности не останется и следа после пары бокалов.

«Приходите вовремя»

Точность — вежливость королей! Никогда не опаздывайте на мероприятие, если не хотите показаться невоспитанным и грубым человеком. Если Вам назначили определенный час встречи, то лучше приходить спустя 40 минут после начала — не лучшая идея.

«Здоровайтесь с хозяином дома»

Если организатор мероприятия или ужина занят и не вышел вас встречать, то непременно найдите его сами и покажитесь: здесь можно поблагодарить за приглашение, сделать комплимент и просто проявить уважение к человеку, который старается ради вашего комфорта. К слову, попрощаться с ним тоже очень важно.

«Выключите звук на телефоне»

Виртуальный мир, конечно, интересен и красочен, но если вы хотите сосредоточиться на реальных событиях, то лучше всего будет выключить звук на телефоне, не пытаться под столом вести переписки в мессенджерах и не публиковать каждую сделанную фотку в соцсети — достаточно держать телефон неподалеку для экстренных случаев.

«Держитесь подальше от драмы»

Только в сериалах публичные ссоры и битье бокалов с вином или виски смотрится красиво и драматично: в жизни это уныло, дешево и грубо. Нет никаких причин портить отношения с другими людьми именно на мероприятии или мешать хорошо проводить время гостям.

«Никогда не оставайтесь до конца»

Покидать вечеринку нужно, когда она достигла своего пика и лучше уже не будет. Уходить слишком рано скучно и нелогично, поэтому будьте внимательны, а вот уходить позже всех — невоспитанно, ведь элементарно может возникнуть напряжение между вами и хозяином дома, который не будет знать, как вам тактичнее намекнуть о позднем часе и необходимости разойтись.