Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Джоди Комер на премьере фильма «Главный герой»

Напомним, Райан и Блейк в 2012 году тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес — 28 сентября 2016-го. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, а о рождении девочки стало известно только через несколько месяцев после ее появления. После рождения третьей дочери Блейк еще не вернулась к работе, поэтому целиком и полностью посвящает себя детям.