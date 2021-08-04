Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Джоди Комер на премьере фильма «Главный герой»
3 августа в кинотеатре «Линкольн-центра» в Нью-Йорке прошла мировая премьера. Красную дорожку посетил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс с супругой Блейк Лайвли, актеры Джо Кири, Лил Релл, Камилла Костек, режиссер картины Шон Леви и звезда игрового стриминга Тайлер «Ninja» Блевинс.
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Фото: Пресс-служба мероприятия
Премьера фильма стала долгожданным светским событием — после длительных ковидных ограничений американская киноиндустрия возвращается в прежний режим работы. Актриса Камилла Костек по такому случаю выбрала открытое вечернее платье в нескольких оттенках.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Максимум внимания к себе привлекла супружеская пара Рейнольдс-Лайвли. 44-летний актер сейчас находится в потрясающей физической форме, а мама трех детей поразила фантастической фигурой — идеальные изгибы подчеркивало розовое платье Prabal Gurung, усыпанное сияющими розовыми пайетками. Необычным его делало сочетание очень глубокого декольте, трендовых вырезов на талии и соблазнительной открытой спины.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Недавно супруги отметили 10-ю годовщину отношений. Не обошлось без классического юмора, которым славятся влюбленные: они полностью воссоздали первое свидание, которое проходило в небольшой милой закусочной O Ya в Бостоне, после чего Лайвли в шутку призналась, что если бы не это крошечное заведение, которое значит для них так много, они бы вообще не начали встречаться.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Райан был в простом бежевом костюме Brunello Cucinelli и клетчатой рубашке. Для пары этот выход стал первым совместным появлением на светском мероприятии с момента рождения третьей дочки.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Напомним, Райан и Блейк в 2012 году тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес — 28 сентября 2016-го. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, а о рождении девочки стало известно только через несколько месяцев после ее появления. После рождения третьей дочери Блейк еще не вернулась к работе, поэтому целиком и полностью посвящает себя детям.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Комедийный боевик, в котором главному герою предстоит нелегкая задача — переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и спасти мир, обещает серьезные кассовые сборы 20th Century Studios и режиссеру Шону Леви.
Фото и видео: Пресс-служба мероприятия
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