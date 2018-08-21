Блейк Лайвли в наглухо закрытом наряде, Джей Ло в блестящем платье и с бойфрендом, а также другие звезды на MTV VMA 2018

20 августа в нью-йоркском Radio City Hall прошло одно из самых главных и ярких мероприятий музыкального мира — Video Music Awards от телеканала MTV, где чествовали лучшие клипы, созданные за последний год. Мадонна, Никки Минаж, Дженнифер Лопес, Рита Ора, Ленни Кравиц и многие другие звезды не смогли пропустить это событие.

По традиции звезды пытались перещеголять друг друга в вычурности нарядов. Большинство выбрали очень откровенные образы, хотя некоторые — например, актриса и молодая мама Блейк Лайвли — наоборот, надели весьма скромные платья и костюмы.