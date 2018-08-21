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Блейк Лайвли в наглухо закрытом наряде, Джей Ло в блестящем платье и с бойфрендом, а также другие звезды на MTV VMA 2018

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Дженнифер Лопес

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20 августа в Нью-Йорке прогремела ежегодная церемония вручения премий канала MTV — Video Music Awards.

20 августа в нью-йоркском Radio City Hall прошло одно из самых главных и ярких мероприятий музыкального мира — Video Music Awards от телеканала MTV, где чествовали лучшие клипы, созданные за последний год. Мадонна, Никки Минаж, Дженнифер Лопес, Рита Ора, Ленни Кравиц и многие другие звезды не смогли пропустить это событие.

По традиции звезды пытались перещеголять друг друга в вычурности нарядов. Большинство выбрали очень откровенные образы, хотя некоторые — например, актриса и молодая мама Блейк Лайвли — наоборот, надели весьма скромные платья и костюмы.

Но такие старлетки, как Карди Би, Шэй Митчелл, Камилла Кабелло и другие, напротив, устроили битву глубоких декольте и прозрачных платьев. Между делом, кстати, они еще и получили свои заслуженные награды! Кто еще стал победителем этого года, читайте ниже.

Список победителей MTV VMA 2018:

  • Лучшее видео: Камилла Кабелло, Havana
  • Лучшее поп-видео: Ариана Гранде, No Tears Left To Cry
  • Лучшее рок-видео: Imagine Dragons, Whatever It Takes
  • Лучшее хип-хоп видео: Никки Минаж, Chun-Li
  • Лучшие спецэффекты: Кендрик Ламар и SZA, All The Stars
  • Лучшая песня: Post Malone & 21 Savage, rockstar
  • Лучшая хореография: Childish Gambino, This Is America
  • Специальная награда Video Vanguard Award: Дженнифер Лопес

Фото: Mario Santoro/AdMedia, Hubert Boesl / Global Look Press

Видео: Youtube.com / MTV

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