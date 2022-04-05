Бледанс отметила день рождения, Бузова станцевала на шесте: события из жизни звезд 5 апреля
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сегодня отмечает день рождения Эвелина Бледанс. Звезде исполнилось 53 года. Коллегу и приятельницу поздравила Лариса Долина. В своем Telegram-канале певица написала: «Эвелиночка, дорогая, прими мои самые искренние поздравления с твоим днем рождения! Пусть у тебя все складывается так, как ты хочешь. Сил тебе, красоты и здоровья, новых проектов, любви зрителей, поклонников и близких».
Ксения Бородина с дочкой решили повторить забавный тренд и сделали себе платья из подушек. Поклонники оценили задумку по достоинству и похвалили звезду в комментариях: «Девочки-красавицы», «Просто класс», «Модницы», «Какие милые».
Фото: Соцсети
Анна Семенович отдыхает в детокс-центре и делится с подписчиками процедурами, которые там проходит. Например, сегодня звезда попробовала необычный массаж Широдхара. Эта процедура является одной из самых популярных в аюрведической медицине. Ее смысл заключается в том, что с определенного расстояния на лоб непрерывно льется струя эфирного масла и далее стекает на кожу головы и волос. Помимо этого, делается легкий расслабляющий массаж плеч, головы, шеи. Певица осталась довольна процедурой. «Потрясающе отключает голову. Я улетела к своему высшему Я. Кто хочет снять стресс и отдохнуть — рекомендую», — написала Анна в своем Telegram-канале.
Лолита Милявская обновила прическу. Звезда решилась на эксперимент и сделала модную «рваную» стрижку. «Сегодня Леша Осипчук состриг последствия ковида и стрессов последнего времени. Делай, что должно, и свершится то, что суждено. Гениально сформулировано древнеримским императором», — написала певица в блоге.
Оксана Самойлова поделилась переживаниями по поводу своего дня рождения. К слову, у звезды и ее дочери Майи праздник выпал на один и тот же день — 27 апреля. Супруга Джигана рассказала подписчикам, что девочка всегда мечтала о большом торжестве, которое никак не удавалось устроить по разным причинам.
«В 2020-м случился локдаун, в 2021-м мы всей семьей прямо перед днем рождения заболели коронавирусом, в 2022-м... сами видите. Больше всего мне жалко Маюшку. У нее ни разу не было такого дня рождения, как у сестер. У Ари, Леи и даже Давида большие праздники с кучей подарков, а у нее ни разу не было. Я сейчас пишу это и почти плачу. Обидно так за малышку. Как думаете, организовывать праздник для нее в этом году?» — обратилась блогер к подписчикам.
Фото: Соцсети
Мишель Серова делится промежуточными результатами своего похудения. На сегодняшний день ее вес составляет 62,5 кг. «По питанию сегодня был кофе с молоком и 2 яйца на завтрак», — рассказала девушка в своем Telegram-канале. Помимо ограничений в еде, певица поддерживает форму с помощью эндосферы. Эта терапия направлена на омоложение лица и тела, а также моделирует фигуру.
Полина Максимова поздравила маму с днем рождения и в честь праздника опубликовала нежное фото с ней. В кадре актрису обнимает родительница. Подписчики блондинки присоединились к поздравлениям и отметили, что мама звезды прекрасно выглядит. «Какие красивые девочки», «Так похожи», «Красавицы», — пишут в комментариях.
Фото: Соцсети
Юлия Ковальчук вернулась из путешествия по Узбекистану в холодную Москву. «Контраст, конечно, невероятный. На улице ветрено, холодно и снежно. Хотя дома хорошо в любую погоду», — написала певица.
Ольга Бузова поразила поклонников горячими танцами на пилоне. Звезда объяснила, почему выбрала именно этот вид хореографии: «Во время занятий ты реально отключаешь мозг. Это лучший антистресс. Развивается пластика тела и сексуальность, которая есть в каждой женщине. Также пилон мне нужен для одного номера в моем шоу. Не судите строго! С пластикой и растяжкой у меня всегда были проблемы».
Виктория Боня опубликовала фото с любимым питомцем. «Люблю так Мурочку, что сил нет», — написала звезда в своем Telegram-канале.
Анастасия Волочкова ударилась в воспоминания. Блондинка поделилась архивными кадрами со съемок фильма «Черный принц», которые проходили в Санкт-Петербурге. Тогда балерина познакомилась с артистом, дружба с которым греет ее до сих пор. «Голливудский актер Левани Учинаишвилли как две капли воды похож на Пушкина. Мы дружим и сейчас. И каждый раз под любым сообщением он подписывается: "Твой Пушкин"», — добавила Волочкова.
Фото: Соцсети
Юлия Барановская поделилась впечатлениями от похода. Телеведущая вместе с детьми ездила посмотреть на детенышам гренландских тюленей, которые живут в Белом море. «За несколько дней до того, как вы туда прибываете, экспедиторы вылетают на разведку. И уже в полете над Белым морем ищут ту льдину, на которой тюлени устраивают "родильный дом", — могут не сразу найти. Высаживают вас на льдину посреди Белого моря, вся экспедиция проходит под чутким руководством биологов, которые контролируют весь процесс. Адреналин зашкаливает и оттого, что ты видишь бельков, и от осознания, что находишься в открытом море, причем лишь на льдине», — рассказала Юлия в своем Telegram-канале.
Фото: Global Look Press, соцсети