Бледанс отметила день рождения, Бузова станцевала на шесте: события из жизни звезд 5 апреля

Сегодня отмечает день рождения Эвелина Бледанс. Звезде исполнилось 53 года. Коллегу и приятельницу поздравила Лариса Долина. В своем Telegram-канале певица написала: «Эвелиночка, дорогая, прими мои самые искренние поздравления с твоим днем рождения! Пусть у тебя все складывается так, как ты хочешь. Сил тебе, красоты и здоровья, новых проектов, любви зрителей, поклонников и близких».

Ксения Бородина с дочкой решили повторить забавный тренд и сделали себе платья из подушек. Поклонники оценили задумку по достоинству и похвалили звезду в комментариях: «Девочки-красавицы», «Просто класс», «Модницы», «Какие милые».