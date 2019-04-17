Мороз, Устинова, Серебренников и другие знаменитости на вручении премии «Золотая маска - 2019»

Накануне в Большом театре прошла юбилейная 25-я церемония награждения театральной премией. «Золотую маску» получили лучшие актеры, режиссеры, балетмейстеры и дирижеры. В Большом в это вечер блистали Дарья Мороз, Витория Толстоганова, Ирина Апексимова, Светлана Устинова, Кирилл Серебренников, Алексей Киселев и Маруся Фомина, а также другие знаменитости, сообщает портал WMJ.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актрисы и их спутники выдержали дресс-код в стиле total look. Дарья Мороз, которую все привыкли видеть в костюмах, пришла на вручение в атласном платье в пол. Светлана Устинова выбрала для вечера классический комбинезон и туфлях-лодочках металлического оттенка. Виктория Толстоганова выбрала бархатное платье с запахом, Александра Ребенок сделала акцент на декольте, а Маруся Фомина пришла на «Золотую маску» в платье с открытыми плечами.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В этот вечер заветную «маску» получил режиссер Кирилл Серебренников за постановку балета «Нуреев». Лучшим спектаклем малой формы в драме стала постановка «Пианисты» новосибирского театра «Глобус». Лучшим драматическим спектаклем большой формы назвали «Оптимистическую трагедию. Прощальный бал» Александринского театра.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Екатерина Шинринкина/ Passion.ru
Видео: youtube.com/ Сегодня