Мороз, Устинова, Серебренников и другие знаменитости на вручении премии «Золотая маска - 2019»

Актрисы и их спутники выдержали дресс-код в стиле total look. Дарья Мороз, которую все привыкли видеть в костюмах, пришла на вручение в атласном платье в пол. Светлана Устинова выбрала для вечера классический комбинезон и туфлях-лодочках металлического оттенка. Виктория Толстоганова выбрала бархатное платье с запахом, Александра Ребенок сделала акцент на декольте, а Маруся Фомина пришла на «Золотую маску» в платье с открытыми плечами.