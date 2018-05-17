Битва декольте в Каннах: Адриана Лима показала аппетитный бюст, а Милла Йовович — его отсутствие

Во Франции в самом разгаре международный кинофестиваль. Накануне в каннском Дворце Фестивалей прошла премьера фильма «Сожжение», на которой собралось множество знаменитостей.

Мужчины не могли оторвать восхищенных взглядов от бразильской супермодели Адрианы Лимы. Красавица выбрала платье-бюстье молочного оттенка с пикантными вырезами и продемонстрировала внушительный бюст.