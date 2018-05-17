Битва декольте в Каннах: Адриана Лима показала аппетитный бюст, а Милла Йовович — его отсутствие

Во Франции в самом разгаре международный кинофестиваль. Накануне в каннском Дворце Фестивалей прошла премьера фильма «Сожжение», на которой собралось множество знаменитостей.
Мужчины не могли оторвать восхищенных взглядов от бразильской супермодели Адрианы Лимы. Красавица выбрала платье-бюстье молочного оттенка с пикантными вырезами и продемонстрировала внушительный бюст.
А вот актриса Милла Йовович не обладает такими же размерами груди, как «ангел» Victoria’s Secret, но и она решила надеть платье с глубоким декольте.
Также на красной дорожке были замечены модели Барбара Палвин, Тони Гаррн, Синди Бруна, певицы ЛаТойя Джексон и Оспит, а также дизайнер Кимберли Гарнер.
Фото: Luo Huanhuan, Frederick Injimbert, Dave Bedrosian, Kika Press / Global Look Press