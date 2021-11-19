Билан, Гагарина, Бузова и многие другие российские звезды поздравят «МУЗ-ТВ» с 25-летием

На несколько часов зрители перенесутся в разные периоды «МУЗ-ТВ» — будут ностальгировать вместе с кумирами нескольких поколений, петь любимые хиты разных музыкальных эпох и увидят молодых суперпопулярных артистов, недавно покоривших чарты в эфире канала.

На большом празднике выступят более 30 звезд «МУЗ-ТВ»: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Дима Билан, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ани Лорак, Лолита,A'Studio, Николай Басков, JONY, Клава Кока, DABRO, #2Маши, Даня Милохин, «Винтаж», Валерия, Артур Пирожков, Олег Газманов, Стас Пьеха, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Алсу, Анита Цой, Анна Седокова, Звонкий, DAVA, Galibri & Mavik, Хабиб, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA и многие другие.

Этот вечер будет полон звездных сюрпризов, запоминающихся постановочных номеров, абсолютных хитов, громких премьер и самых неожиданных дуэтов! Впервые за много лет специально к 25-летию канал соберет по-настоящему легендарный состав ведущих «МУЗ-ТВ» — Леру Кудрявцеву, Оскара Кучеру и Аврору.

Накануне концерта они уже порадовали зрителей своим появлением в «Юбилейном чарте» — специальном хит-параде клипов-рекордсменов эфира, а 19 ноября устроят настоящий праздник на главной площадке страны! Вместе с «золотым составом» концерт проведет еще одна звездная пара, которая впервые появится на сцене в таком тандеме!

Кстати, специально к юбилею телеканал запустил Тиктобус — первый в мире автобус с тиктокерами и звездами.