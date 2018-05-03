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Безупречная Гарнер, «невеста» Робби и другие знаменитости на церемонии «Оскар-2018»

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Дженнифер Гарнер
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В ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония награждения кинопремии «Оскар».

На красной дорожке у входа в легендарный кинотеатр Dolby было не протолкнуться. Перед многочисленными фотографами и поклонниками прошлись Дженнифер Гарнер, Сальма Хайек, Мэттью МакКонахи, Сандра Баллок, Дженнифер Лоуренс и многие другие знаменитости.

По своему размаху церемония этого года не уступила предыдущим. Перед началом торжества на красной дорожке негде было яблоку упасть — кинематографисты и представители шоу-бизнеса прибывали ежеминутно.

Кстати, многие думали, что все звезды будут вновь одеты в черные наряды в знак поддержки движения #TimesUp, но нет — на этот раз каждая из известных модниц была вольна выбрать платье любого цвета.

Ведущим церемонии во второй раз подряд стал популярный американский комик Джимми Киммел. В своем выступлении он затронул несколько актуальных тем (вышеупомянутое движение в поддержку жертв секс-домогательств и насилия, призывы запретить свободную продажу оружия) и в очередной раз поздравил Мэрил Стрип с ее новой номинацией. Так или иначе, но главный приз в категории «Лучшая актриса» в этот вечер достался вовсе не Стрип, а Фрэнсис МакДорманд за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». .

Кто еще забрал домой заветные статуэтки, читайте ниже.

Список победителей премии «Оскар-2018»

  • Лучший фильм — «Форма воды»
  • Лучший актер — Гэри Олдмен («Манчестер у моря»)
  • Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
  • Лучший режиссер — Гильермо Дель Торо («Форма воды»)
  • Лучшая актриса второго плана — Элисон Дженни («Тоня против всех»)
  • Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
  • Лучшая песня к фильму — Remember Me («Тайна Коко»)
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина», Чили

Фото: Getty Images

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