Безупречная Гарнер, «невеста» Робби и другие знаменитости на церемонии «Оскар-2018»
На красной дорожке у входа в легендарный кинотеатр Dolby было не протолкнуться. Перед многочисленными фотографами и поклонниками прошлись Дженнифер Гарнер, Сальма Хайек, Мэттью МакКонахи, Сандра Баллок, Дженнифер Лоуренс и многие другие знаменитости.
По своему размаху церемония этого года не уступила предыдущим. Перед началом торжества на красной дорожке негде было яблоку упасть — кинематографисты и представители шоу-бизнеса прибывали ежеминутно.
Кстати, многие думали, что все звезды будут вновь одеты в черные наряды в знак поддержки движения #TimesUp, но нет — на этот раз каждая из известных модниц была вольна выбрать платье любого цвета.
Ведущим церемонии во второй раз подряд стал популярный американский комик Джимми Киммел. В своем выступлении он затронул несколько актуальных тем (вышеупомянутое движение в поддержку жертв секс-домогательств и насилия, призывы запретить свободную продажу оружия) и в очередной раз поздравил Мэрил Стрип с ее новой номинацией. Так или иначе, но главный приз в категории «Лучшая актриса» в этот вечер достался вовсе не Стрип, а Фрэнсис МакДорманд за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». .
Кто еще забрал домой заветные статуэтки, читайте ниже.
Список победителей премии «Оскар-2018»
- Лучший фильм — «Форма воды»
- Лучший актер — Гэри Олдмен («Манчестер у моря»)
- Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- Лучший режиссер — Гильермо Дель Торо («Форма воды»)
- Лучшая актриса второго плана — Элисон Дженни («Тоня против всех»)
- Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- Лучшая песня к фильму — Remember Me («Тайна Коко»)
- Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина», Чили
Фото: Getty Images