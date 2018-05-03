Безупречная Гарнер, «невеста» Робби и другие знаменитости на церемонии «Оскар-2018»

Кстати, многие думали, что все звезды будут вновь одеты в черные наряды в знак поддержки движения #TimesUp, но нет — на этот раз каждая из известных модниц была вольна выбрать платье любого цвета.

Ведущим церемонии во второй раз подряд стал популярный американский комик Джимми Киммел. В своем выступлении он затронул несколько актуальных тем (вышеупомянутое движение в поддержку жертв секс-домогательств и насилия, призывы запретить свободную продажу оружия) и в очередной раз поздравил Мэрил Стрип с ее новой номинацией. Так или иначе, но главный приз в категории «Лучшая актриса» в этот вечер достался вовсе не Стрип, а Фрэнсис МакДорманд за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». .

Кто еще забрал домой заветные статуэтки, читайте ниже.

Список победителей премии «Оскар-2018»

Лучший фильм — «Форма воды»

— «Форма воды» Лучший актер — Гэри Олдмен («Манчестер у моря»)

— Гэри Олдмен («Манчестер у моря») Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

— Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») Лучший режиссер — Гильермо Дель Торо («Форма воды»)

— Гильермо Дель Торо («Форма воды») Лучшая актриса второго плана — Элисон Дженни («Тоня против всех»)

— Элисон Дженни («Тоня против всех») Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

— Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») Лучшая песня к фильму — Remember Me («Тайна Коко»)

— Remember Me («Тайна Коко») Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина», Чили

Фото: Getty Images