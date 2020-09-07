Безрукова в сияющих брюках, Тарханова в кожаном пиджаке и другие звезды на премьере спектакля UFO
Фото: Пресс-служба
В минувшее воскресенье, 6 сентября, в Центре имени Вс. Мейерхольда в Москве состоялась премьера драматического спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева UFO. Сорежиссером выступил его сын Геннадий Вырыпаев, для которого участие в проекте стало режиссерским дебютом.
«Когда только начался карантин, мы с отцом решили сделать кино-театральную версию его пьесы UFO, но изначально планировали на удаленке снять его с зарубежными актерами. Постепенно ограничения стали уменьшаться, и мы решили все же сделать проект с российскими актерами, при этом я работал с ними в России, а отец подключался к нам из Европы по Zoom. Мне кажется, что эта совместная работа еще больше нас сплотила», - прокомментировал он.
UFO - это история о людях, имевших контакт с внеземной цивилизацией. С рассказами о встречах с инопланетянами на сцену выходили Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов и Инна Сухорецкая.
Фото: Пресс-служба
Первыми с постановкой познакомились Ирина Безрукова, Глафира Тарханова, Лариса Вербицкая, Юлия Снигирь, Елена Борщева, Дмитрий Хрусталев, Аглая Тарасова, Аврора, Маша Цигаль, Лукерья Ильяшенко, Ирина Гринева и другие знаменитости.
Фото: Пресс-служба
«Мне очень понравился спектакль, и даже немного жаль, что он 18+. Было бы здорово адаптировать этот спектакль для подростков в возрасте 12-14 лет, так как здесь поднимается очень много вопросов, которые хорошо бы обсудить именно с подростками. И сама бы тоже с радостью поучаствовала в чем-то подобном», - поделилась мнением Глафира Тарханова.
Фото: Пресс-служба
Киноверсию спектакля может увидеть любой желающий в мультимедийном сервисе Okko. Премьерный показ киноверсии UFO состоится 15 сентября, в рамках 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр».
Фото: пресс-служба
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