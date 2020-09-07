Безрукова в сияющих брюках, Тарханова в кожаном пиджаке и другие звезды на премьере спектакля UFO

В минувшее воскресенье, 6 сентября, в Центре имени Вс. Мейерхольда в Москве состоялась премьера драматического спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева UFO. Сорежиссером выступил его сын Геннадий Вырыпаев, для которого участие в проекте стало режиссерским дебютом.

«Когда только начался карантин, мы с отцом решили сделать кино-театральную версию его пьесы UFO, но изначально планировали на удаленке снять его с зарубежными актерами. Постепенно ограничения стали уменьшаться, и мы решили все же сделать проект с российскими актерами, при этом я работал с ними в России, а отец подключался к нам из Европы по Zoom. Мне кажется, что эта совместная работа еще больше нас сплотила», - прокомментировал он.

UFO - это история о людях, имевших контакт с внеземной цивилизацией. С рассказами о встречах с инопланетянами на сцену выходили Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов и Инна Сухорецкая.