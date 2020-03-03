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Безрукова в элегантном платье, Пожарская в прозрачной блузе и другие звезды на премьере фильма «Отель Белград»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина

В Москве состоялась звездная премьера фильма «Отель Белград».

Во вторник, 3 марта, в Москве состоялась закрытая премьера фильма «Отель Белград», главную роль в котором исполнил Милош Бикович. Эвелина Бледанс, Алена Водонаева, Екатерина Волкова и другие звезды посмотрели это кино первыми.

Ирина Безрукова пришла в закрытом элегантном платье и маникюром в тон узорам на ткани.

Ирина Безрукова

Фото: Екатерина Ширинкина

Диана Пожарская удивила присутствующих смелой прозрачной блузой, которая выглядела уместно из-за соседства с юбкой простого кроя и классическими «лодочками».

Диана Пожарская

Фото: Екатерина Ширинкина

Алика Смехова выбрала наряд в стиле расслабленный шик: атласная юбка, свободный свитер, удобные замшевые сапоги.

Алика Смехова

Фото: Екатерина Ширинкина

Команда фильма

Фото: Екатерина Ширинкина

5 марта фильм появится в кинотеатрах страны.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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