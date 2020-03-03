Безрукова в элегантном платье, Пожарская в прозрачной блузе и другие звезды на премьере фильма «Отель Белград»

Во вторник, 3 марта, в Москве состоялась закрытая премьера фильма «Отель Белград», главную роль в котором исполнил Милош Бикович. Эвелина Бледанс, Алена Водонаева, Екатерина Волкова и другие звезды посмотрели это кино первыми.

Ирина Безрукова пришла в закрытом элегантном платье и маникюром в тон узорам на ткани.