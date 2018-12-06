Безрукова, Тарханова, Киркоров и другие звезды узнали, кто стал «Событием года»

Вчера, 5 декабря, в старейшем кинотеатре Москвы «Иллюзион» состоялась 7-я по счету торжественная церемония вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года».
«Актерами года» по версии журнала стали Павел Деревянко и Юлия Александрова, запомнившиеся зрителям по ролям в фильмах «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо». «Телеперсоной года» признан Дмитрий Борисов за программу «Пусть говорят». Хрустальную статуэтку в номинации «Открытие года» из рук композитора и режиссера Алексея Рыбникова и актрисы Елены Захаровой получил Алексей Смирнов за роль в фильме «История одного назначения» и режиссуру сериала «Садовое кольцо».
Кстати, в этом году впервые была введена номинация «Хит года» за самую популярную композицию. Награда досталась поп-королю Филиппу Киркорову, чей клип на песню «Цвет настроения синий» собрал 58 миллионов просмотров в интернете. «Проектом года» был признан Чемпионат мира по футболу-2018, приз из рук министра культуры РФ Владимира Мединского и главного редактора «Кинорепортера» Марии Лемешевой получил Алексей Леонидович Сорокин, гендиректор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира в России.
Подвести итоги года и обсудить планы на будущее традиционно собрались известные деятели кино, телевидения, искусства и политики: Никита Михалков, Егор Кончаловский, Гоша Куценко, Александр и Екатерина Стриженовы, Марина Александрова, Сергей Гармаш, Алла Михеева, Наталья Чистякова-Ионова и другие звезды.
Автор: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram